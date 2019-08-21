Евгений Мойсюк / Фото: mil.gov.ua/

Министр обороны Украины Степан Полторак сообщил, что генерал-майор Евгений Мойсюк назначен командующим Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил страны вместо избранного на внеочередных парламентских выборах народным депутатом генерал-лейтенанта Михаила Забродского.

"По результатам проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины, командующий Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский прикомандирован в Верховную Раду Украины. Благодарю за службу генерала Забродского и искренне желаю свершений уже на другие ниве – законодательной", – написал Полторак на своей странице Facebook.

Вместе с тем, он поздравил с назначением командующим ДШВ ВСУ генерал-майора Евгения Мойсюка.

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"Он неоднократно проявлял героизм и мужество при защите территориальной целостности Украины, поэтому уверен – его опыт позволит развивать и укреплять потенциал Десантно-штурмовой войск. Желаю выдержки, сил и мудрости при принятии решений!", – написал министр.

В тренде Десантно-штурмовые войска получили нового командующего

Напомним, новости "Сегодня" сообщали, что Полторак заявил: более 90% состава ВСУ – профессиональные военные.

Также напомним, Полторак анонсировал выплату премий военнослужащим ВСУ ко Дню Независимости.

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