Десантный корабль "Юрий Олефиренко" отправили на ремонт: фото

В ходе работ будет осуществлена проверка, ремонт или полная замена всех узлов и механизмов

Госпредприятие "Николаевский судостроительный завод" (НСЗ), входящее в состав госконцерна "Укроборонпром", начинает плановый ремонт десантного корабля "Юрий Олефиренко", прибывшего в среду в Николаев. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

В ходе работ будет осуществлена проверка, ремонт или полная замена всех узлов и механизмов, также будут осмотрены и при необходимости отремонтированы трубопроводы и электросети корабля, его корпус и отсеки.

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Как отмечается, плановый ремонт десантного корабля станет первым для завода после полной выплаты задолженности по зарплате. На заводе ожидают, что после ремонта корабля предприятие получит новые заказы по усилению украинского войска.

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"Юрий Олефиренко" – самый большой корабль в своем роде в составе ВМС Украины. Он способен осуществлять десантирование более 150 бойцов, или до 10 ед. бронетехники, или осуществлять перевозку до 250 тонн груза. Для огневой поддержки морской пехоты корабль вооружен реактивными системами залпового огня и 30-мм автоматическими пушками со скорострельностью 1 тыс. выстрелов в минуту.

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