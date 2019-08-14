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Десятки тысяч аварий и сотни погибших: в полиции показали шокирующую статистику

Сегодня, 17:37

Копы выложили данные о происшествиях на дорогах Украины за минувших семь месяцев

Фото: ГУНП в Полтавской области

Фото: ГУНП в Полтавской области

За семь месяцев 2019 года в Украине произошло 86 702 дорожно-транспортных происшествия. В результате этих аварий погибло 1688 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Украины.

Копы подчеркнули, что по сравнению с таким же периодом прошлого года все показатели аварийности на дорогах увеличились.

В частности, общее количество ДТП выросло на 7% (за семь месяцев 2018 года было зафиксировано 81 006 аварий).

В ДТП пострадали 16 921 человек (в 2018 году за тот же период – 15 647), что на 8,1% больше, чем в прошлом году. Также серьезно увеличился показатель жертв автокатастроф – если в 2018-м за семь месяцев на дорогах погибли 1545 человек, то в нынешнем – 1688, что на 9,3% больше.

Отметим, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

Ранее мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.

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Источник: Сегодня

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