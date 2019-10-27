Эксклюзив "Сегодня": сложно ли пройти проверку на полиграфе

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Среди украинцев растет интерес к прохождению теста на детекторе лжи. Ежегодно число тех, кто прошел проверки, исчисляется если не тысячами, то сотнями. На полиграф отправляют своих сотрудников уже даже руководители рабочих-строителей, водителей, менеджеров, сотрудников логистических компаний, колл-центров и других сфер.

Часть клиентов, примерно 10% от общего числа, – это супруги, которые засомневались в верности своего партнера.

"Таких проверок с каждым годом также становится больше", – говорят полиграфологи.

А в ближайшем будущем клиентами полиграфологов, очевидно, станут и десятки нардепов, коллеги которых призвали их пройти тест на детекторе лжи.Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель представительства всеукраинской Ассоциации полиграфологов Игорь Ищук.

"Полиграф стал инструментом для выявления и раскрытия преступлений, – констатирует Ищук. – Это эффективный инструмент, но при условии, если его не переводят в плоскость шоу. Уже есть примеры, когда и правоохранительные органы, и суды принимали решение в том числе и на основании данных, полученных с помощью полиграфа. Число таких примеров постоянно растет".

По словам Ищука, именно после проверки на полиграфе руководители компаний разоблачают тех, кто занимается хищением денег.

"Есть случай, который мне особенно запомнился. Руководитель компании-застройщика организовал проведение теста для своих сотрудников. Среди многих его подчиненных благодаря полиграфу был выявлен парень, который забирал часть денег компании себе после махинаций с подрядчиками. В итоге парень сознался и заявил, что он бы не воровал при зарплате в 1500 долларов. Доход размером в 1 тысячу долларов его не устроил".

Как не стать жертвой мошенников-"полиграфологов"

"Проверить полиграфолога на самом деле не сложно, – говорит Игорь Ищук. – Во-первых, у такого специалиста должен быть диплом государственного образца. В дипломе есть серия и номер. То есть, подлинность документа можно проверить. Во-вторых, я бы советовал запрашивать рекомендации от клиентов. Рекомендации должны быть на официальных бланках компаний, которым этот специалист предоставлял услуги. В-третьих, у полиграфолога можно запросить акты выполненных работ". По его словам, также нужно обращать внимание на отзывы клиентов о полиграфологе".

Проверка нардепов. Что было не так

В Ассоциации полиграфологов говорят, что, как специалисты, они следили за проверкой, которую организовали их коллеги "по цеху" для нардепов в прямом эфире, и насчитали сразу несколько минусов.

"В прямом эфире нельзя проводить исследование. Люди понимают, что идет трансляция, и вживаются в роль. Они играют на камеру. Полиграфологу же нужна индивидуальная беседа с человеком, который участвует в исследовании. Только индивидуальная. Если депутаты нацелены проходить проверки, пусть учитывают, что делать это в прямом эфире нельзя", – говорит Игорь Ищук.

К этому он добавляет, что нардепы, участвовавшие в проверке, задали большой позитивный толчок для остальных коллег:

"Еще года три назад невозможно было представить, что главе фракции или президенту можно было предложить пройти подобный тест. А сейчас мы говорим об этом открыто и это не может не радовать".

Испытано на себе

Прошедший на днях проверку на полиграфе глава фракции Давид Арахамия заявил, что этот процесс на самом деле достаточно утомительный. При этом нардеп откровенно заявил, что участвует в таком впервые. Корреспондент сайта "Сегодня" решил проверить на себе, насколько сложный это процесс. Оказалось, что не так и прост, как кажется на первый взгляд. Например, даже такая мелочь как кресло, где пришлось расположиться – не просто кресло, а приспособление, оборудованное спецдатчиками, реагирующими на каждое видимое и невидимое движение. Полиграфолог Игорь Ищук разместил на мне восемь датчиков, которые синхронно следили за моим дыханием, пульсом, голосом. На вопросы были даны три варианта ответов: "Да", "Нет", "Не знаю". Вопросы задавались нейтральные. Например, больше ли 10 лет я работаю в журналистике, брался ли за заказные статьи, знаю ли таких журналистов, которые писали "заказуху". Во время ответов нельзя было двигаться и нужно было смотреть строго вперед.

Признаюсь, что высидеть в таком строгом положении даже несколько минут в какой-то мере непросто, так что однозначно можно сказать, что такая проверка – не совсем из легких. Но, как показывает практика полиграфологов, порой это имеет важное значение для выяснения правды. Но достоверность данных, полученных с помощью полиграфа и профессионального специалиста, составляет около 90%.

Напомним, на днях два нардепа из партии "Слуга народа" – Александр Дубинский и Давид Арахамия публично прошли проверку на полиграфе.

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