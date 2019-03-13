Детей и учителей ждут новации: представлен законопроект о среднем образовании

Документ предлагает новшества для учеников, родителей, учителей, а также решает вопросы обучения школьников нацменьшинств

Фото: Pixabay

Детей и учителей ждут новации: представлен законопроект о среднем образовании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/90b/c72/5c890bc726075.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/90b/c72/5c890bc726075.jpg 2019-03-13T16:00:00+02:00 Украина Документ предлагает новшества для учеников, родителей, учителей, а также решает вопросы обучения школьников нацменьшинств

После создания новой украинской школы, в Украине теперь хотят реформировать среднее образование. Сегодня на заседании правительства был презентован законопроект о полном общем среднем образовании, который подали в Верховную Раду, сообщает Министерство образования и науки.

Как рассказала глава ведомства Лилия Гриневич, документ предлагает новые возможности для учеников, новации для учителей, для родителей и образовательных управленцев.

Как это отразится на учениках

Школьникам предлагаются реальные механизмы определения собственной образовательной траектории.

"Для учеников с особыми образовательными потребностями построение такой траектории – возможность для успешной интеграции в жизнь обычной школы. Для детей, которые серьезно учатся еще вне школы, например, ходят на спорт или в музыкальную школу, – это возможность зачислить полученные не в заведении знания, а свободное время использовать на домашнее задание или иную работу. Для учащихся, находящихся на домашнем обучении, этот механизм позволит просто и безопасно засчитать свои учебные достижения и получить документ о полном общем среднем образовании", – пояснила министр.

Для работы по индивидуальной траектории ученик или его родители должны подать заявление в школу, после чего педагоги, школьник и родители составляют учебный план и подается на утверждение педсовета и директора. Для подтверждения знаний, который ученик получает вне школы, проводится годовой оценивание.

Также школьники смогут слушать предметы вне учебного плана, для чего могут быть создана сборная учеников из параллельных классов, которая сможет выбрать тот предмет, который им интересен и они хотят его изучать, если нет в их учебной программе.

Доплата учителям и повышение квалификации за счет государства

Закон даст широкие возможности для учителей, в частности реальную педагогическую автономию, например, создавать учебные программы, собственную систему оценивания, смогут повышать квалификацию за счет государства.

Также возможны доплаты от 10 до 20% от зарплаты за заведование ресурсными комнатами, кабинетами информатики и спортивными залами. Еще одна новация – пединтернатура.

"Пединтернатура будет предусматривать, что молодой учитель, после обучения придя в школу, получит наставника, который будет консультировать, направлять и заниматься его благополучием и развитием. При этом наставник будет получать 20% доплату к зарплате за такую супервизию и будет лично заинтересован в успехе молодого учителя", – пояснила Гриневич.

Довольны останутся и родители школьников

Как минимум, учителя будут иметь первичные медицинские навыки, чтоб оказать медицинскую помощь ребенку в случае необходимости – в некоторых случаях могут даже спасти жизнь.

Родители получат возможность инициировать аудит школы, если видят проблемы в работе учебного заведения и исчерпали все возможности решить вопросы вместе с администрацией школы.

Три модели для образования детей нацменьшинств

Первая модель предусмотрена для коренных народов Украины, не проживающих в своей языковой среде. Прежде речь идет о крымских татарах. Для них в первую модель заложено обучение на языке коренного народа с 1 до 11 (12) класса наряду с основательным изучением украинского языка.

Вторая модель для школ с языком обучения национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам ЕС. В 5 классе не менее 20% годового объема учебного времени должен занимать украинский язык с постепенным увеличением объема, чтобы в 9 классе достичь отметки не менее 40% предметов, которые изучаются на государственном языке. В старшей школе этот показатель должен достичь 60%.

Третья модель будет работать для остальных национальных общин Украины. Она касается русскоязычного нацменьшинства. Там начальная школа также будет на языке нацменьшинства вместе с изучением украинского, а с 5 класса не менее 80% учебного времени будет читаться на государственном языке.

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Как недавно стало известно, украинским школьникам больше не будут выдавать аттестаты – их заменят на свидетельства о полном общем среднем образовании. В Минобразования отметили, что для доступности этих документов для лиц с нарушениями зрения, их начнут изготавливать с использованием шрифта Брайля.

А вот учителя будут проходить свое ВНО. Скоро учителя младших классов смогут поучаствовать в сертификации, прохождение которой обеспечит им повышение квалификации и 20% надбавки к зарплате. Педагоги боятся неудачи на сертификации и грозят ее саботировать, а родители не против проверки.

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