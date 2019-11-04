Дети в банке: главный офис ПриватБанка принял десант

Гости узнали, сколько денег хранится в ПриватБанке, заглянули в депозитарий, посидели в кресле председателя правления

1 ноября главный офис ПриватБанка в Днепре заполнили дети. Со всей Украины сюда прибыли 140 успешных учеников бизнес-школы "ЮниорБанка" от 6 до 16 лет, чтобы окунуться в атмосферу крупнейшего банка страны и почувствовать себя топовыми банкирами.

Экскурсия юниоров в главный офис в Днепре – традиция Приватбанка и компании Mastercard. В этом году встреча прошла под девизом "Мы супергерои". Приглашение получили ребята, которые набрали наибольшее количество учебных очков в школе "ЮниорБанка". Баллы начисляли как за теоретические ответы, так и за выполнение практических заданий.

Время в банке юниоры провели весело и познавательно. Они побывали в офисах финансистов и программистов, посмотрели учебный центр и буккроссинг. Поработали с машинками для счета купюр и определения подлинности банкнот и увидели, что находится внутри банкомата.

Ребята побывали в депозитарии и деньгохранилище. Учитывая, что фотографировать там нельзя, это была поистине редкая возможность заглянуть в святая святых банка.

Все желающие могли посидеть в кресле главы правления ПриватБанка Петра Крумханзла и полюбоваться видом из окна его офиса на 10-м этаже.

Экскурсию дополнили игры и викторины с подарками, тематические фотозоны и час общения с топ-менеджерами ПриватБанка. Они рассказали о финансовых инновациях, поделились своими историями успеха, детскими мечтами и секретами и ответили на все вопросы юниоров.

"Карточки, депозиты, кредиты – это не банковские термины. Это то, что помогает людям улучшать жизнь и реализовывать мечты. И сегодня ПриватБанк – крупнейший в Украине. У нас более чем 20 млн клиентов, 10 млн пользователей Приват24, почти 23 тыс. работников. Но главное – то, почему я каждый год с удовольствием прихожу сюда, – это более полумиллиона наших юниоров", – сказал член правления по вопросам розничного бизнеса ПриватБанка Алексей Шабан.

Подобные экскурсии для учеников бизнес-школы "ЮниорБанка" в Днепре проходят ежегодно. Стать ее учеником может любой ребенок от 6 до 16 лет, имеющий действующую карту Юниора в ПриватБанке.

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