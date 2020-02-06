Детская одежда оптом, в розницу, Украина: недорого купить – интернет-магазин "Мир Текстиля"

Детская одежда имеет огромное значение для здоровья и правильного развития малыша. Она должна защищать его кожу от загрязнений, предотвращать возникновение опрелостей, удобно сидеть на теле и обладать хорошей эластичностью, чтобы ничего не мешало маленькому исследователю познавать мир.
На родителей возлагается очень большая ответственность – они должны хорошо разбираться в текстиле, а также знать, как среди большого количества товара найти максимально качественный и недорогой. Чтобы сэкономить свое время и избежать переплат, большинство украинских мам предпочитает покупать недорогую детскую одежду от производителя напрямую.
Интернет-магазин "Миратекс" – это выбор заботливых и экономных родителей. Покупая детскую одежду дешево в розницу или оптом на нашем сайте, вы можете быть уверены в ее отменном качестве, ведь мы занимаемся реализацией товаров собственного производства и дорожим своей репутацией.
Лучшее соответствие цены и качества
При пошиве детской одежды для новорожденных и малышей постарше Комсомольская трикотажная фабрика использует только лучшие ткани турецких производителей. Мы отбираем для своего производства натуральный хлопковый трикотаж особой структуры:
- он хорошо пропускает воздух и впитывает влагу;
- приятен и мягок на ощупь;
- достаточно прочный, чтобы перенести большое количество стирок и не порваться в процессе носки;
- неприхотлив в уходе;
- хорошо тянется, но при этом сохраняет первоначальную форму изделия.
Детская одежда для мальчиков и девочек всех возрастов
В каталоге интернет-магазина детской недорогой украинской одежды "Миратекс" представлен большой выбор текстильной продукции. Товар соответствует размерной сетке, подробное описание которой можно увидеть справа от представленного ассортимента. У нас вы найдете:
- нижнее белье;
- носки и колготы;
- ясельный трикотаж;
- домашнюю одежду;
- одежду для школы;
- спортивные костюмы;
- модные платья, юбки и сарафаны;
- штанишки, бриджи и трессы;
- летние костюмчики;
- вышиванки;
- пижамы;
- комплекты для детской кроватки, пледы, полотенца и пеленки;
- кофты, туники, джемперы и майки.
Для покупки на сайте существует удобная форма заказа. Также можно найти телефоны и ссылки на страницы в соцсетях, по которым можно получить консультацию менеджера.
Почему следует заказывать детский текстиль именно у нас?
Интернет-магазин детской одежды "Миратекс" является лидером отечественного рынка. За счет большого охвата аудитории (среди наших постоянных клиентов есть как оптовые, так и розничные покупатели) мы сохранили для вас максимально низкие цены. На сайте вы можете заказать любой понравившийся товар без розничной наценки и переплат посредникам.
Сумма минимального заказа составляет всего 100 грн. За покупку детской одежды оптом нашим клиентам предоставляется дополнительная скидка на товар (при заказе свыше 2000 грн – 5%, от 5000 – 15%). При этом вы можете заказать обновки не только своему малышу, но и себе – среди нашего текстиля представлен большой выбор товаров для мужчин и женщин разного возраста и комплекции.
При покупке украинской детской одежды в розницу или оптом на сумму более 500 грн доставка заказа в любой регион страны производится бесплатно. Закажите оптом детскую одежду от украинского производителя и убедитесь в том, что нет смысла переплачивать посредникам!
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