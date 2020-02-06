Детская одежда оптом, в розницу, Украина: недорого купить – интернет-магазин "Мир Текстиля"

Детская одежда имеет огромное значение для здоровья и правильного развития малыша. Она должна защищать его кожу от загрязнений, предотвращать возникновение опрелостей, удобно сидеть на теле и обладать хорошей эластичностью, чтобы ничего не мешало маленькому исследователю познавать мир.

На родителей возлагается очень большая ответственность – они должны хорошо разбираться в текстиле, а также знать, как среди большого количества товара найти максимально качественный и недорогой. Чтобы сэкономить свое время и избежать переплат, большинство украинских мам предпочитает покупать недорогую детскую одежду от производителя напрямую.

Интернет-магазин "Миратекс" – это выбор заботливых и экономных родителей. Покупая детскую одежду дешево в розницу или оптом на нашем сайте, вы можете быть уверены в ее отменном качестве, ведь мы занимаемся реализацией товаров собственного производства и дорожим своей репутацией.

Лучшее соответствие цены и качества

При пошиве детской одежды для новорожденных и малышей постарше Комсомольская трикотажная фабрика использует только лучшие ткани турецких производителей. Мы отбираем для своего производства натуральный хлопковый трикотаж особой структуры:

он хорошо пропускает воздух и впитывает влагу;

приятен и мягок на ощупь;

достаточно прочный, чтобы перенести большое количество стирок и не порваться в процессе носки;

неприхотлив в уходе;

хорошо тянется, но при этом сохраняет первоначальную форму изделия.

Детская одежда для мальчиков и девочек всех возрастов

В каталоге интернет-магазина детской недорогой украинской одежды "Миратекс" представлен большой выбор текстильной продукции. Товар соответствует размерной сетке, подробное описание которой можно увидеть справа от представленного ассортимента. У нас вы найдете:

нижнее белье;

носки и колготы;

ясельный трикотаж;

домашнюю одежду;

одежду для школы;

спортивные костюмы;

модные платья, юбки и сарафаны;

штанишки, бриджи и трессы;

летние костюмчики;

вышиванки;

пижамы;

комплекты для детской кроватки, пледы, полотенца и пеленки;

кофты, туники, джемперы и майки.

Для покупки на сайте существует удобная форма заказа. Также можно найти телефоны и ссылки на страницы в соцсетях, по которым можно получить консультацию менеджера.

Почему следует заказывать детский текстиль именно у нас?

Интернет-магазин детской одежды "Миратекс" является лидером отечественного рынка. За счет большого охвата аудитории (среди наших постоянных клиентов есть как оптовые, так и розничные покупатели) мы сохранили для вас максимально низкие цены. На сайте вы можете заказать любой понравившийся товар без розничной наценки и переплат посредникам.

Сумма минимального заказа составляет всего 100 грн. За покупку детской одежды оптом нашим клиентам предоставляется дополнительная скидка на товар (при заказе свыше 2000 грн – 5%, от 5000 – 15%). При этом вы можете заказать обновки не только своему малышу, но и себе – среди нашего текстиля представлен большой выбор товаров для мужчин и женщин разного возраста и комплекции.

При покупке украинской детской одежды в розницу или оптом на сумму более 500 грн доставка заказа в любой регион страны производится бесплатно. Закажите оптом детскую одежду от украинского производителя и убедитесь в том, что нет смысла переплачивать посредникам!

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