Детям нужны взрослые: в Нацполиции опубликовали шокирующую статистику смертей на воде

Сегодня, 20:47

Аброськин призвал общество лучше заботиться о несовершеннолетних

Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

В Украине участились случаи гибели детей на водоемах. Об этом сообщил первый заместитель председателя в Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Вчера на Волыни в реке Стырь во время купания начала тонуть ребенок, 2005 г.р. Ее бросилась спасти 16-летняя девушка, и ценой собственной жизни спасла младшую девочку, но сама утонула. С начала лета очень много в наших ежедневных полицейских сводках начал встречать трагических случаев с детьми на воде", – написал Аброськин на своей странице в Facebook.

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Он опубликовал статистику таких случаев.

"Только за период с 1 июня по 16 августа 2018 года на водоемах государства вследствие утопления погибло 53 ребенка: до 10 лет – 22 ребенка, с 11 до 13 – 15 детей и с 14 до 17 лет -16 детей. За этот же период в результате дорожно-транспортных происшествий погиб 51 ребенок", – подчеркнул Аброськин.

Для сравнения он напомнил, что, по данным Минсоцполитики, на территории Донецкой и Луганской областей за все время войны погибло 68 детей.

"Детям нужны взрослые, чтобы защищать их и делать все, чтобы они избегали опасности. Мы должны научиться вовремя приходить на помощь нашим детям и это должно быть целый комплекс действий от воспитания в семье, детском саду в школу, как себя вести на реке, автодорогах, в общем как вести себя, чтобы сохранить собственную жизнь и здоровье. Мы больше обращаем внимание общества на что угодно, кроме своих детей, и теряем наше будущее. Как можно скорее нам нужно протянуть руку и помочь, наши дети этого ждут", – резюмировал Аброськин.

Напомним, в целом с начала 2018 года на водоемах Украины погибли почти 900 человек. Из них 88 – дети.

Ранее в Минздраве опубликовали советы и правила безопасного летнего отдыха у воды, в частности, напомнили о необходимости купаться только в специально отведенных местах и не прыгать в воду, если не известна глубина и состояние дна.
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"Сегодня"

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