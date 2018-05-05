Действительно ли в Украине погребальный коллапс: спецрепортаж "По следам похорон реформы"

Журналист "Сегодня" также выяснили, зачем в стране была проведена судебная реформа

Действительно ли в Украине погребальный коллапс: морги переполнены, а украинцы не могут забрать тела умерших родственников? Или просто кто-то хочет "закопать" изменения в отечественном судопроизводстве и тормозит реформы? Смотрите в сенсационном репортаже-расследовании "По следам похорон реформы".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Погребение через суд: правоохранители внедрят специальную практику

Дмитрий добивается выдачи тела матери для захоронения.

"Уже, понимаете, нервов никаких нету, уже третьи сутки идут. Я просто реально не знаю, что делать", – сетует мужчина.

"Приезжает участковый, правки Лозового прочитал где-то в СМИ, что должна быть экспертиза. Нахрена она нужна – не знаю, но на всякий случай. В результате человек страдает", – рассказывает уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Валерия Лутковская.