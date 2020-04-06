Дезинфекция квартир и иммуномодуляторы: мошенники в Украине разрабатывают "карантинные" схемы

Воры в костюмах санитаров-дезинфекторов проникают в квартиры, а если их не пускают – ломают замки

Обворовывают квартиры, предлагают так называемые лекарства против коронавируса и продают сомнительные препараты для укрепления иммунитета. Чего только не придумывают мошенники в период карантина. Новости "Сегодня" собрали самые распространенные схемы злоумышленников. И выяснили, как уберечься.

Под видом санитарной службы врываются в жилища и выносят все, что попадает под руку. Это – новая схема работы квартирных воров на время карантина.

"Доверчивые люди пускают таких воров. Конечно же им объясняют, что сейчас будет проходит дезинфекция особо опасными веществами. Предлагают выйти из квартиры и люди выходят. Конечно же, когда они возвращаются, через какое-то время они обнаруживают потерю каких любо вещей, денег", – рассказывает Наталья Бугаева, эксперт по психологической безопасности, киберпсихолог.

Жительница Кропивницкого Людмила Самохина сама стала свидетелем того, как неизвестные в костюмах санитаров-дезинфекторов просто среди бела дня пытались сломать замок соседней квартиры:

"Я шла домой и на лестничной клетке застала на этаже воров, которые вот так вот в открытую ковырялись в замке в соседской квартире. Когда заметили меня, они быстро сделали ноги". В тренде Коронавирус в Украине: статистика за 6 апреля и все подробности из регионов

"Перепрофилировались" на период карантина не только квартирные воры. Пытаются заработать на массовой панике и торговцы биодобавками и другими снадобьями. Таблетки сомнительного происхождения выдают за лекарства от коронавируса. Киевлянке Олесе такие предлагали купить за умеренные четыреста гривен:

"Я сразу подумала, что это мошенничество, не было указано название препарата. Не было сказано, какое у него действие, не было сказано даже производителя, какая это страна".

Чудодейственным лекарством заманивают и онлайн. В интернет-магазинах предлагают сертифицированные препараты для укрепления иммунитета. Например, биологически активные добавки, мошенники выдают за иммуномодуляторы и продают в интернете такие по 800 гривен за упаковку. Покупать лекарственные препараты следует только по рецепту и только в аптеках. Самолечение сомнительными таблетками может повредить здоровью.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о новой схеме аферистов, по которой пенсионерам обещают деньги. Мошенники рассылают пенсионерам смс-сообщения о якобы поступлении на их счет карантинных 1000 гривен.

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