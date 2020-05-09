Дезинфекция "Вечного огня" и ветераны в масках: как прошел День победы в Киеве (фото)

В столичном парке Славы возложили цветы к мемориалу, а за порядком следила полиция

В День победы над нацизмом в субботу, 9 мая, в Киеве в парке Славы собрались те, кто захотел почтить память погибших во Второй мировой войне. Перед тем, как ветераны и не только пришли возложить цветы к Вечному огню, мемориал был тщательно продезинфицирован. Дезинфекция проводилась и в процессе возложения цветов.

На месте дежурила полиция, Нацгвардия и муниципальная варта, которые следили за правопорядком и соблюдением карантинных правил.

К самому монументу людей пропускали по очереди.

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Напомним, президент Украины Владимир Зеленский почтил память воинов, погибших во Второй мировой войне. Рано утром президент отправился в парк Славы и возложил цветы у Вечного огня, почтив память погибших минутой молчания.

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков также поздравил украинцев с Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне, сообщает пресс-служба Аппарата Верховной Рады Украины.

Кроме того, Владимир Зеленский обратился к Украинцам и подчеркнул, что сегодня ветеранов Второй мировой осталось крайне мало, и считает, что их нужно благодарить за подвиг не только на 9 мая, но и каждый день.

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