Диагностировать рак онлайн: в Украине создали специальное мобильное приложение
Приложение позволит сэкономить время и избежать лишней беготни по врачам
В Украине создали специальное мобильное приложение для борьбы с онкологическими заболеваниями. Разработка предоставляет пользователю четкий алгоритм диагностики рака. Чтобы получить диагноз не нужно тратить будет бесценное время и бегать по врачам, стоит лишь ввести свои данные в приложение, чтобы получить подсказку по поводу следующих шагов.
Во Всемирный день борьбы против рака сайт "Сегодня" решил более подробно рассказать о разработке.
Приложение Doctoright разрабатывалось около двух лет украинскими онкологами и представителями IT-сферы. По словам разработчиков, пока что ему нет аналогов в Украине.
"Есть онлайн-сервисы записи, есть медицинские информационные системы, в которых работают сами врачи, есть системы для передачи данных пациентам, но такого комплексного продукта нет. Это сразу и поисковая система, и чат для врача с пациентом, и система, которая подсказывает, правильно ли происходит обследование", – говорит хирург-онколог, менеджер по развитию Doctoright Андрей Семиволос.
Пока среди программ диагностики в приложении – рак легких, молочной железы, яичников, тела и шейки матки. В дальнейшем планируется добавить другие виды онкологии. Кроме того, сейчас приложение предоставляет лишь пошаговую информацию по диагностике заболевания, а дальше будут добавлены данные о правильном лечении.
"Есть определенный набор диагностических манипуляций и процедур, чтобы убедиться, правильно ли поставлен диагноз. К примеру, человек сделал рентгеновское исследование грудной полости, и у него есть подозрение на рак легких. Он вводит данные исследования в приложение и получает подсказку от программы по поводу следующего обследования. Например, дальше нужно сделать компьютерную томографию грудной и брюшной полости. Затем может быть бронхоскопия. Или это обследование не понадобится. В зависимости от результатов предыдущего обследования, программа подскажет пациенту, какие обследования ему нужны, а каких можно избежать. Собрав все обследования, человек идет на консультацию к врачам", – говорит хирург-онколог, идеолог проекта Doctoright по медицинской части Юрий Кондрацкий.
Также в приложении будет информация об учреждениях и врачах, со временем будет составлен рейтинг лучших клиник и специалистов.
"Сейчас в приложении находится 14 учреждений, среди которых четыре зарубежных – два израильских и два турецких, и 10 украинских – государственных и частных. Также пока мы разместили информацию о десяти врачах, которые, кстати, не совсем охотно идут на контакт. Со временем эта информация будет обновляться и совершенствоваться", – дополняет IT-идеолог проекта Doctoright Юрий Головач.
Когда сайт наполнится, пациент сможет онлайн искать учреждения, в которых можно пройти обследования, дистанционно общаться с врачами и обмениваться результатами медицинских исследований. Как говорят разработчики, приложение будет абсолютно бесплатным как для пациентов, так и для врачей. Авторы стартапа надеются, что их детище будет пользоваться популярностью в Украине и поможет спасти много жизней.
Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о еще одной разработке украинских новаторов - медицинском стартапе Cardiomo, который может предупредить своего пользователя об инфаркте.
Также мы писали о том, как здравоохранение потихоньку перемещается в смартфоны.
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