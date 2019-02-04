Диагностировать рак онлайн: в Украине создали специальное мобильное приложение

Приложение позволит сэкономить время и избежать лишней беготни по врачам

Команда разработчиков. Фото: пресс-служба проекта Doctoright.

Диагностировать рак онлайн: в Украине создали специальное мобильное приложение Людмила Грубник //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/859/efd/5c5859efdc9e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/859/efd/5c5859efdc9e2.jpg 2019-02-04T18:43:00+02:00 Украина Приложение позволит сэкономить время и избежать лишней беготни по врачам

В Украине создали специальное мобильное приложение для борьбы с онкологическими заболеваниями. Разработка предоставляет пользователю четкий алгоритм диагностики рака. Чтобы получить диагноз не нужно тратить будет бесценное время и бегать по врачам, стоит лишь ввести свои данные в приложение, чтобы получить подсказку по поводу следующих шагов.

Во Всемирный день борьбы против рака сайт "Сегодня" решил более подробно рассказать о разработке.

Приложение Doctoright разрабатывалось около двух лет украинскими онкологами и представителями IT-сферы. По словам разработчиков, пока что ему нет аналогов в Украине.

"Есть онлайн-сервисы записи, есть медицинские информационные системы, в которых работают сами врачи, есть системы для передачи данных пациентам, но такого комплексного продукта нет. Это сразу и поисковая система, и чат для врача с пациентом, и система, которая подсказывает, правильно ли происходит обследование", – говорит хирург-онколог, менеджер по развитию Doctoright Андрей Семиволос.

Пока среди программ диагностики в приложении – рак легких, молочной железы, яичников, тела и шейки матки. В дальнейшем планируется добавить другие виды онкологии. Кроме того, сейчас приложение предоставляет лишь пошаговую информацию по диагностике заболевания, а дальше будут добавлены данные о правильном лечении.

"Есть определенный набор диагностических манипуляций и процедур, чтобы убедиться, правильно ли поставлен диагноз. К примеру, человек сделал рентгеновское исследование грудной полости, и у него есть подозрение на рак легких. Он вводит данные исследования в приложение и получает подсказку от программы по поводу следующего обследования. Например, дальше нужно сделать компьютерную томографию грудной и брюшной полости. Затем может быть бронхоскопия. Или это обследование не понадобится. В зависимости от результатов предыдущего обследования, программа подскажет пациенту, какие обследования ему нужны, а каких можно избежать. Собрав все обследования, человек идет на консультацию к врачам", – говорит хирург-онколог, идеолог проекта Doctoright по медицинской части Юрий Кондрацкий.

Также в приложении будет информация об учреждениях и врачах, со временем будет составлен рейтинг лучших клиник и специалистов.

"Сейчас в приложении находится 14 учреждений, среди которых четыре зарубежных – два израильских и два турецких, и 10 украинских – государственных и частных. Также пока мы разместили информацию о десяти врачах, которые, кстати, не совсем охотно идут на контакт. Со временем эта информация будет обновляться и совершенствоваться", – дополняет IT-идеолог проекта Doctoright Юрий Головач.

Когда сайт наполнится, пациент сможет онлайн искать учреждения, в которых можно пройти обследования, дистанционно общаться с врачами и обмениваться результатами медицинских исследований. Как говорят разработчики, приложение будет абсолютно бесплатным как для пациентов, так и для врачей. Авторы стартапа надеются, что их детище будет пользоваться популярностью в Украине и поможет спасти много жизней.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал о еще одной разработке украинских новаторов - медицинском стартапе Cardiomo, который может предупредить своего пользователя об инфаркте.

Также мы писали о том, как здравоохранение потихоньку перемещается в смартфоны.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Диагностировать рак онлайн: в Украине создали специальное мобильное приложение". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР: Людмила Грубник Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.

Загрузка...

Загрузка...