Диктант национального единства: как проверить свои знания языка онлайн

Самый массовый флешмоб осени: чего ждать в этом году, как проверить результаты онлайн, куда отправить текст на конкурс

/ Фото: Григорий Салай

Радиодиктант украинского единства – едва ли не самый массовый флешмоб, который ежегодно проходит еще с тех пор, когда слова "флешмоб" в принципе не знали. Цель диктанта – проверить и подтянуть знание украинского языка. На деле диктант выполняет еще и объединяющую функцию – тысячи украинцев по всему миру в один момент замирают над небольшим текстом, а после, также одновременно, проверяют ошибки.

День украинской письменности и языка: чем особенный день проведения диктанта

Радиодиктант традиционно проводится в преддверии дня украинской письменности. Праздник совпадает с днем почитания Киевского летописца Нестора.

"Утвердить в Украине День украинской письменности и языка, который праздновать ежегодно 9 ноября в день почитания памяти Преподобного Нестора Летописца", – говорилось в Указе №1241/97 президента Леонида Кучмы.

Нестор Летописец родился в 50-х годах 11 века в Киеве, стал послушником в Печерском монастыре, выполнял послушание летописца. Стал автором нескольких книг, среди которых знаменитая "Повесть временных лет". Поэтому Нестора часто называют первым историком Руси, церковь считает его покровителем преподавателей, учеников, ученых.

"Нестор Летописец засвидетельствовал все то, что происходило в жизни Церкви и государства. Он писал правду, которая останется на тысячи лет. Он был первым ученым человеком, историком, первым журналистом", – рассказывал журналистам наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел.

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Вполне логично проведение дней единства именно в этот день. Хотя первый диктант был проведен в другой день, еще за полгода до дня памяти Нестора Летописца.

Диктант Единства: девятнадцатый, но не очередной диктант

Традиция проводить радиодиктанты началась в 2000 году. Первый диктант проходил не осенью, а в мае, в день Кирилла и Мефодия. В следующем году, как и в последующие 17, диктант проводился в ноябре. Последние 13 лет лет диктант читает Александр Авраменко, автор школьных учебников по языку и литературе.

Текст диктанта можно отправить на Украинское радио, участники, допустившие наименьшее количество ошибок получают поощрительные призы – диски, радиоприемники и т.д. В 2014-м от этой традиции отошли. Диктант впервые за 14 лет проводился без призов и премий. Средства Национальная радиокомпания отправила на фронт.

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Количество участников ежегодного диктанта единства постоянно растет. 10 лет назад на почту Украинского радио приходили 10-12 тысяч писем. В 2016 – 21 тыс.участников. В 2018 году свои диктанты отправили 32,8 тыс. украинцев.

Мероприятие проходит на разных локациях. В 2014-м Киевский университет Гринченко стал рекордсменом по самому массовому написанию диктанта на одной локации. В этом году основной локацией стала библиотека им. Вернадского, там, как заявляют организаторы, будут приглашенные гости – "политики, селебрити, журналисты". Сбор начнется в 11:00, за 20 минут до начала диктанта.

Радиодиктант 2019: правила

11:20 – начало акции. В это время на Крещатике, 26 диктор начнет проводить диктант, а участникам следует включить трансляцию Украинского радио, приготовить ручки и тетради для записи.

Информацию о том, где в Украине на каких частотах слушать Украинское радио, и где оно вещает в интернете, смотрите по ссылке.

В этот диктант, как сообщают организаторы, будут внесены элементы для проверки новой редакции действующего правописания.

Ноу-хау этого года – возможность проверить текст через 15 минут после его написания. Текст диктанта будет доступен уже в полдень на сайте Украинского радио.



В течение 11:45-12:00 можно отправить фотографию текста на почту Украинского радио – rd@nrcu.gov.ua, или в соцсети организаторов. Авторы, написавшие диктант без ошибок, получат поощрительные призы.

Диктант единства предполагает и традиционную, привычную форму общения со слушателем при помощи писем. Так, в 12:00 стартует конкурс на лучшее сочинение о написании диктанта. Сочинение с диктантом высылается по почте в течение 2-х дней (до 11 ноября) по адресу: 01001, Киев, Крещатик, 26 (с пометкой "на конкурс"). 10 лучших работ также будут награждены поощрительными призами.

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