Дипломат объяснил, что мешает Украине вступить в НАТО

Германия действует по принципу поочередности и членство Украины в НАТО не входит в список приоритетных целей

Прежде чем вступить в НАТО, Украина должна решить ряд внутренних вопросов, одним из которых является война на Донбассе, заявил украинский посол в ФРГ Андрей Мельник.

"Саммит НАТО в Бухаресте постановил, что Украина все же будет членом НАТО. За это голосовала лично Меркель. Это – решение записано на бумаге", – напомнил он в интервью "Европейской правде".

При этом дипломат называет "абсолютной правдой" то, что на сегодняшний день Германия не воспринимает даже намеки Киева на вступление в НАТО.

"Сейчас в мейнстриме немецкой политики нет дискуссии о том, как быть дальше с перспективами членства в НАТО для Украины. Но за пределами мейнстрима такие разговоры есть. Я сейчас знакомлюсь с каждым из 709 депутатов Бундестага. Есть новые, молодые лица. И некоторые из них прямо говорят: "Я считаю, что Украина должна быть членом НАТО". Поэтому я бы не считал эту дискуссию безнадежной", – признается Мельник.

По его словам, немецкое правительство действует по принципу поочередности.

"Сейчас номер один – это война на Востоке Украины. Поэтому, когда мы спрашиваем, например: "А почему вы не делаете больше для Крыма?" – то всегда есть простой ответ: "Давайте исходить из приоритетности. Продолжается война, вы теряете людей, поэтому сначала давайте вместе прекратим войну, а потом займемся Крымом". Похожий ответ – по НАТО", – объяснил глава украинской дипмиссии.

По словам Андрея Мельника, членство Украины в Североатлантическом альянсе Берлин считает "далекой перспективой".

"Нам все равно нужно об этом говорить, чтобы тогда, когда придет время "Ч", наше вступление в НАТО стало действительно возможным", – резюмировал посол.

Напомним, что в марте Украине присвоили статус страны-аспиранта в Североатлантическом альянсе.

Также, в прошлом месяце президент Петр Порошенко заявил, что двери НАТО для Украины открыты.

Кроме того, США также поддержали политику открытых дверей для членства в НАТО.