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Дипломат рассказал, на какую военную помощь США может рассчитывать Украина

27 июля, 13:25

Денис Беспалов Денис Беспалов

Особое место, по словам посла, занимает модернизация Военно-морских сил

Соединенные Штаты продолжат оказывать военную помощь Украине. Об этом сказал украинский посол в Вашингтоне Владимир Ельченко, передает "РБК-Украина".

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"Будут продолжаться закупки Javelin, они есть в программе помощи на 2021 год. Кроме того, уже сейчас Javelin будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС. А это уже совсем другая расстановка сил. Конечно, мы будем размещать такое вооружение с учетом Минских договоренностей", – сказал он.

Особое место, по словам дипломата, занимает модернизация Военно-морских сил Украины.

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"Сейчас на первое место я бы поставил модернизацию украинского флота. В прошлом году мы получили два корабля класса Island. А буквально на днях США согласовали продажу нам 16 скоростных катеров Марк VI, оснащенных всем необходимым оборудованием и даже пушками. Это современные патрульные катера, которые США сами ввели в оборот только в 2015 году, до этого времени они никому их не передавали. Теперь они будут в наших ВМС", - рассказал Ельченко.

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Как отметил посол, главная цель этого состоит в том, чтобы прекратить российское доминирование в Черном и Азовском морях, американцы это признают, понимают и поэтому помогают нам.

Напомним, 11 июня, в соответствии с рекомендациями Пентагона Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2020 финансовый год на сумму 250 млн долл. по программе "Инициатива по поддержке безопасности Украины" (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

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США Украина военная помощь Владимир Ельченко

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