Дипломат рассказал, сколько нужно времени на введение миротворцев на Донбасс

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко заявляет, что на развертывание миротворческих сил ООН на Донбассе понадобится от шести месяцев до одного года после принятия соответствующего решения Советом Безопасности ООН. Об этом дипломат сказал в Киеве во время заседания пресс-клуба МИД.

"Чем скорее эта миссия будет развернута, тем лучше для мира, и чтобы перестали гибнуть люди. Даже если эта миссия не даст какого-то мгновенного результата. Понятно, что она за неделю не урегулирует этот конфликт", - заявил Ельченко.

"И в этом смысле, учитывая, что от принятия решения до уже физического развертывания... (понадобится) от полугода до года минимум только на ее развертывание. Так что и считайте, что все это будет не скоро", - заявил Ельченко.

Также он сказал, что не может сказать, какой должна быть численность миссии, хотя звучат предложения состав миссии должен составлять 20-30 или 40 тысяч миротворческого персонала.

"Нам нужно продолжать давление на Россию. В первую очередь – это санкции, и конечно политическое давление с тем, чтобы она согласилась по крайней мере на начало серьезного разговора о развертывании миротворческой миссии ООН на Донбассе", - отметил Ельченко.

Также он сказал, что позиция Украины по поводу развертывания миротворцев неизменна.

"Все те красные линии, которые были с самого начала, наши красные линии, которые мы никогда не перейдем, они остаются в силе и остаются актуальными", - отметил Ельченко.

Он напомнил, что Украина добивается развертывания миссии на всей оккупированной территории Донбасса, в первую очередь, начиная от государственной российско-украинской границы, которая оккупирована Россией.

Посол заявил, что Россия должна вернуть Украине контроль над границей, и только после этого можно говорить о выборах и других политических шагах.

Также говорится о том, что абсолютно неприемлемо, чтобы в миротворческой операции принимал участие российский военный персонал или из стран Содружества независимых государств (СНГ) и Организации договора коллективной безопасности (ОДКБ).

Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что урегулирование ситуации на Донбассе зависит от решения России по допуску миротворцев ООН на восток Украины – без ее согласия войну закончить не получится.

Как известно, российская сторона изначально добивалась того, что миротворцы должны действовать лишь на линии разграничения; позже допустили возможность их выход и к украинско-российской границе, но в качестве "охранников" для наблюдателей ОБСЕ. Однако президент РФ Владимир Путин пошел на уступки по Донбассу и согласился на размещение "голубых касок" на всей территории конфликта, но с условием, что Киев договорится об этом с боевиками.

В свою очередь украинская сторона, как и прежде, настаивает на введении миротворцев на всю территорию конфликта, в том числе на украинско-российскую границу, и заявляет, что не намерена вести переговоры с главарями боевиков о размещении миссии ООН.

Также существует и "план Волкера" по Донбассу.