На работе большинства украинцев карантин не отразился – опрос

В Украине, несмотря на объективные ограничения, связанные с общенациональным карантином, продолжает работать 63% населения. Для большинства карантин не стал помехой для работы. Об этом свидетельствуют результаты нового опроса исследовательской компании "Градус".

У каждого четвертого украинца работы стало немного меньше. 2% респондентов вынуждены были уйти в неоплачиваемый отпуск. И менее 1% утверждают, что потеряли работу из-за карантина.

Что касается заработков, только четверть респондентов не испытывают финансовых трудностей в этот период. Остальные же – обеднели, кто больше, кто – меньше. А 13% утверждают, что вообще оказались на грани выживания.

Реклама

Ранее "Сегодня" публиковали результат опроса о том, к кому обращаются украинцыпри подозрении на коронавирус.

В тренде Погода для карантина: синоптики уточнили прогноз до начала следующей недели

Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама