Для борьбы с коронавирусом в украинские больницы доставлено оборудование от Фонда Рината Ахметова

Новейшее оборудование, которое Фонд Рината Ахметова передал Министерству здравоохранения Украины, уже находится в больницах. Первые аппараты искусственной вентиляции легких и кислородные концентраторы должны спасать пациентов в государственных медицинских учреждениях Волынской, Закарпатской и Ровенской областей.

Кроме аппаратов искусственной вентиляции легких, уже передан Минздраву изоляционный мобильный бокс, защитный биологический и противохимический костюм, 400 защитных одноразовых комбинезонов, 10 тысяч масок, бесконтактные термометры. Фонд закупает анализаторы тестов на коронавирус и 20 тыс. экспресс-тестов. Еще 300 тыс. тестов в кратчайшие сроки Фонд Рината Ахметова передаст в Стабилизационный фонд, инициированный президентом Украины Владимиром Зеленским. А еще – не менее 200 аппаратов искусственной вентиляции легких для больниц в разных областях.

"Это действительно современное оборудование. То есть его актуальность не будет потеряна через 5-6 лет, его можно будет использовать в течение очень долгого срока. Это оборудование, которое будет спасать жизни", – заявил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья МОЗ Украины Игорь Кузин.

"Производитель оборудования, которое было приобретено на средства Фонда, благотворительного фонда, является одним из пяти мировых лидеров-производителей дыхательного оборудования. Это, безусловно, качественное оборудование, производства Швеции, может оказывать помощь пациентам очень тяжелым, оно может оказывать и помощь пациентам от двух килограммов. То есть это могут быть дети. Аппарат подстраивается под пациента, а не пациента врачи должны подстраивать под аппарат, это всегда является преимуществом. Это сейчас наиболее важное и критическое оборудование. Фонд Рината Ахметова делает большую помощь, вклад в развитие Украины", – заявила представитель компании-производителя Елена Хоменко. В тренде Коронавирус и карантин в Украине: что известно о заболевших на 24 марта

Ранее "Сегодня" сообщали, что Ринат Ахметов направил сотни миллионов гривень на борьбу с коронавирусом.

Фонд Рината Ахметова – самая известная благотворительная организация Украины. Это подтверждают результаты исследования, проведенного Украинским центром изучения общественного мнения "Социоинформ" в июне-августе 2019 года.

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