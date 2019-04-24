Для детей Донбасса начинается "Мирное лето": стартовал прием заявок

Фонд Рината Ахметова помогает ребятам отдохнуть и пройти реабилитацию

Отдых. За время работы проекта "Мирное лето — детям Донбасса" оздоровились 4000 мальчиков и девочек. Фото: fdu.org.ua

Стартовал прием заявок на проект "Мирное лето — детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова. Ежедневно на горячую линию Фонда поступают звонки от жителей Донбасса, чьи города и поселки расположены вблизи линии соприкосновения, или с неподконтрольной территории Украины. Их интересует: смогут ли их дети побывать в этом году в летнем лагере, где Фонд организует отдых для малышей и подростков, и на каких условиях?

"Конечно смогут! — заверили в Фонде. — В этом году мы ждем на отдых школьников в возрасте 8—14 лет, проживающих в населенных пунктах Донецкой и Луганской областей, в том числе расположенных на линии соприкосновения и временно неподконтрольной территории Украины. Приоритет отдается детям из социально уязвимых категорий семей. В том числе — многодетных, неполных, а также воспитанникам детских домов семейного типа".

Проект стартует 1 июня, а завершится 10 июля. Планируются три смены по 14 дней каждая.

Тишина и уют

Местом, где ребята, чье детство пришлось на годы вооруженного конфликта, смогут отдохнуть и развеяться, вот уже второй год становится лагерь "Перлина Донеччини" в Святогорске. Хвойные леса, целебный воздух, тишина и уют "Донецкой Швейцарии", как назвал Святогорье писатель Антон Павлович Чехов, помогут детям избавиться от страхов и неврозов, вызванных конфликтом, а также станут отличным фоном для беззаботного веселья, новых знакомств и полноценного отдыха. На территории лагеря есть футбольное поле с искусственным покрытием, волейбольная и баскетбольная площадки, зал для игры в пинг-понг, кружки по интересам. Так что возможностей для активного отдыха будет множество.

"Проект "Мирное лето — детям Донбасса" стартовал в 2015 году, когда стало ясно, что проживающие бок о бок с вооруженными действиями дети нуждаются в психологической реабилитации. Огромный стресс, потрясения, ужасы не могли не оставить следа в ребячьих душах, — поделилась Марина Сорокина, психолог Фонда Рината Ахметова. — Поработав с детьми из Луганской и Донецкой областей, пришли к выводу, что их нужно срочно избавлять от оков переживаний, иначе в будущем все аукнется в виде неврозов и психосоматических заболеваний. У многих детей Донбасса есть различные проблемы. Кто-то боится выходить из дома, кто-то пугается громких звуков, многие страдают от панических атак. Не случайно была разработана программа реабилитации, которая стала фундаментом проекта "Мирное лето — детям Донбасса".

За время работы проекта "Мирное лето — детям Донбасса" отдохнули и оздоровились порядка 4000 мальчиков и девочек.

Весело и хорошо

"Курс психологической реабилитации — то, что отличает отдых по проекту "Мирное лето — детям Донбасса" от пребывания в традиционном детском лагере. Через специальные игры и арт-терапию ребята прорабатывают свои страхи и тревогу. Эта работа направлена не только на помощь "здесь и сейчас", это еще и вклад в борьбу с отсроченными последствиями вооруженного конфликта. Чтобы через 10 лет сегодняшние дети не стали жертвами такого феномена, как социальная анемия, когда у людей напрочь отсутствуют социальные ценности, — рассказала директор по развитию проектов Фонда Татьяна Кухоцкая. — В остальном это такой же лагерь — с режимом дня, дискотекой, усиленным питанием и насыщенной игровой и культурной программами".

Как рассказывают мальчишки и девчонки, уже побывавшие на отдыхе по проекту Фонда "Мирное лето — детям Донбасса", им очень понравилось в лагере.

"Мне тут не было страшно, я не беспокоилась о себе, я здесь расслаблялась, мне было просто весело и хорошо. Ринат Ахметов подарил мне этот отдых, спасибо ему за это!" — говорит Алиса из Донецка, а Андрей из Макеевки вспоминает: "Тут я не вскакивал посреди ночи из-за того, что кто-то начинает стрелять. Не хотелось отсюда уезжать, здесь я встретил настоящих друзей. Это очень хороший поступок Рината Ахметова. Я ему благодарен за летний отдых, за то, что он просто такой человек. Давно в лагере не был. С 2014 года. Тот, в который я каждый год ездил, закрыли из-за того, что начались боевые действия".

Все заявки на участие в проекте "Мирное лето — детям Донбасса" принимаются по телефону горячей линии 0-800-509-001.

"Операторы дадут подробную информацию о том, какие документы нужно предоставить, чтобы получить путевки", — рассказал Андрей Хворостянко, руководитель проектов Фонда Рината Ахметова.

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