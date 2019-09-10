"Для фонда важно, чтобы дети были счастливы": проект "Твоя суперсила" начал новый этап

Актер и сценарист: "В школьные годы меня взяли на работу пастухом, без опыта и резюме" / Фото: fdu.org.ua

Стартовал новый этап проекта Фонда Рината Ахметова, направленный на помощь детям, в частности тем, кто находится в интернатных учреждениях и кому предстоит вскоре покинуть эти стены и отправиться в самостоятельное "плавание".

Проект "Ринат Ахметов — детям. Твоя суперсила" уже зарекомендовал себя как отличный и полезный опыт, а амбассадоры Фонда — известные телеведущие канала "Украина" — помогают детям раскрыть свои таланты, способности и направить эти суперсилы на исполнение своей мечты.

Амбассадоры Фонда своим примером показывают будущим выпускникам интернатов, что главный вызов в жизни — вызов себе самому. Что нужно побеждать свой страх, сомнения, лень. Маленькие ежедневные победы над ними позволят добиться поистине большой цели.

Кроме того, важность таких мотивационных встреч заключается в том, что они дают ребятам из интернатных учреждений прикладные знания, которые на практике помогут им во взрослой жизни и которые им попросту негде больше получить. Например, как правильно составить первое резюме.

В этот раз к команде амбассадоров Фонда Рината Ахметова присоединились украинские артисты Андрей Бурым и Олег Маслюк. Они делятся своими знаниями и опытом, рассказывают детям о том, как войти во взрослую жизнь и найти свой путь в бушующем житейском море. А где еще дети, живущие и воспитывающиеся в интернатных учреждениях, смогут почерпнуть эти сведения? Только из уст тех, кто неравнодушен к их судьбе.

Юморист: "Мечтал стать биологом, но пошел изучать экономику" / Фото: fdu.org.ua

Выбор

Во время мотивационных встреч детей и амбассадоров Оксана Ищук, менеджер проектов и программ Фонда, рассказала о цели таких познавательных мероприятий:

"Для Фонда Рината Ахметова очень важно, чтобы вы были счастливыми и успешными и сегодня, и в будущем. Как этого достичь, вам и помогают понять амбассадоры".

Всего с декабря 2018 года шесть амбассадоров Фонда Рината Ахметова провели 21 мотивационную встречу в девяти интернатных учреждениях Донецкой области, на которых побывали более 700 ребят. Еще восемь встреч с воспитанниками интернатов проходят в сентябре, амбассадоры, пополнившие команду, приедут в Мариуполь, Славянск и Алексеево-Дружковку. Тема встреч: кем быть во взрослой жизни, как найти свою профессию и отстоять свой выбор.

"Выбор профессии — одно из самых важных решений в жизни. На работе люди проводят большую часть своей жизни. И работа, которая действительно тебе подходит, — это залог того, что ты ежедневно сможешь делать этот мир лучше, — говорит Андрей Бурым. — Такие встречи помогут выпускникам интернатов лучше прислушаться к себе и понять, куда двигаться. Главное — мечтать, действовать, пробовать себя и работать над собой".

С улыбкой Андрей вспоминает, что его первая "профессия" была… пастух.

"Это было еще в школьные годы. На работу взяли без опыта и без резюме", — шутит актер.

А Олег Маслюк мечтал стать биологом или зоологом — так любил животных, но когда пришло время выбирать профессию по-настоящему — подал документы в КПИ на факультет экономики.

"Выбор был по принципу: хороший универ, а главное, всего семь минут от дома пешком — и ты на паре", — не без юмора поделился известный комедийный актер.

Оба амбассадора сходятся в одном: надо пробовать и искать "свою" профессию, от которой можно получать удовольствие. На ошибках нужно учиться, все шансы надо использовать и главное, не останавливаться.

На встречах ребята зарядились верой в себя, свои силы и получили практические навыки. Психолог Фонда Рината Ахметова провела для них мастер-класс, где ребята учились как правильно составлять резюме, как готовиться к собеседованию, о чем говорить с работодателями, а также узнали другие нюансы поиска работы по душе.

Конкурс

Для Рината Ахметова личное участие в судьбе каждого ребенка очень значимо. 18 лет назад он впервые посетил один из детских домов и с тех пор помогает многим интернатным учреждениям, поддерживает и радует ребят, дарит веру в чудо и собственные силы. Мотивационные встречи — продолжение традиций добра и личного участия в жизни детей.

Фонд Рината Ахметова также объявляет конкурс для учеников интернатных учреждений. Условия его просты и под силу каждому: нужно всего лишь рассказать о собственной истории успеха в любом деле — спорте, творчестве, учебе, даже если речь идет о победе над самим собой. Снять этот рассказ на видео или написать текст, затем опубликовать свою историю в Facebook или Instagram с тегами #МояИсторияУспеха и #Фонд­РинатаАхметова. Авторы лучших рассказов получат ценные призы.

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