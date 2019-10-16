"Для России это был шаг отчаяния": Муженко рассказал о вторжении в 2014 году

Виктор Муженко. Фото: facebook.com/v.muzhenko

Ранее экс-начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко рассказывал, что помешало освободить Луганск в 2014 году. А теперь напомнил, как планировал закончить войну еще в августе того года.

Об этом он рассказал в интервью "24 каналу".

По состоянию на начало августа военное командование украинской армии было уверено в скором полном освобождении луганской и Донецкой областей. Даже в одном из интервью на то время он уже говорило, что военная операция будет окончена через несколько недель.

Муженко отметил, что все планы были нарушены вторжением регулярных войск России, которые зашли на украинскую территорию без всякого предупреждения или ультиматума.

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"С тех пор я больше не делаю такие прогнозы. Потому что произошло, не так, как мы считали. И как раз причиной этому послужило введение регулярных войск (РФ – ред.). Я считаю, что это был шаг отчаяния со стороны россиян, когда они решились на введение, причем, скажем так, коварное введение без каких-либо там предупреждений, без каких-либо объявлений или ультиматумов своих подразделений на территорию Украины", – сказал бывший начальник Генштаба ВСУ.

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее замначальника Генштаба Сергей Бессараб говорил, что в 2014 году у ВСУ боеготовыми были всего восемь батальонов. Проблемы в украинской армии были глобальными, однако Украине в короткое время удалось развернуть группировку войск численностью до 55 тысяч человек.

В свою очередь бывший командующий Операцией объединенных сил, генерал-лейтенант Сергей Наев рассказывал, что помешало закончить конфликт на Донбассе в 2014 году. По его словам, все могло бы закончиться быстро и с минимальными человеческими потерями.

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в части Донецкой и Луганской областей. Это случилось после того, как в марте был незаконно аннексирован Россией Крым. В связи с тем, что Россия всячески отрицает свое отношение к конфликту, война выглядит как не объявленная. В то же время мировое сообщество в лице Евросоюза, Соединенных Штатов и многих других стран осуждают агрессивные действия РФ и не признают аннексию Крыма. Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику, а также направляет на восток Украины своих военных.

Согласно мониторинговой миссии ООН по правам человека, количество погибших с начала войны на Донбассе за период с апреля 2014 до июня 2019 года составило до 13 000 человек, в Украине называют цифру в 14 000. По данным миссии, около 3300 погибших – гражданские, 4000 – украинские военнослужащие, 5500 – пророссийские боевики. Кроме того, от 27 до 30 тысяч человек (более 7000 гражданских) получили ранения во время вооруженного конфликта.

В свою очередь в Минобороны Украины отмечали, что за пять лет войны российскими оккупантами было убито более 240 украинских детей, еще 56 пропали без вести.

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