"Для украинцев характерно преобладание сердца над разумом": интервью с психологом

Каков он, типичный украинец? Какие главные ментальные черты современного украинца? На эти и другие вопросы сайту "Сегодня" ответил известной психолог, профессор, академик Национальной академии педагогических наук Украины, директор Института психологии имени Г. С. Костюка Сергей Максименко.

Сергей Максименко

- Как изменилось сознание украинцев за время независимости?

- Период независимости знаменуется разными этапами – изменениями социальных условий и политических конструкций. Это все повлияло на сплоченность народа, изменило отдельные черты менталитета украинцев.

- Какая разница между возрастными группами в плане самосознания?

- Возрастные группы отражают уклад, который уже существует в обществе, – семейный он или общественный, не имеет значения. Наиболее уязвимая единица в обществе – это дети до шести лет, психика которых является тонким слоем реальности, который требует нежного, доброго деликатного отношения. Сейчас в повседневной жизни каждый украинец может заметить интересную, а главное, абсолютно положительную закономерность – украинский язык преобладает в повседневном общении молодежи. Посетите любое кафе и вы услышите украинский язык. Молодежь значительно выросла в морально-психологическом и культурном контексте. Не секрет, что это связано с временами становления этого поколения. Ведь их детство проходило в период Независимости и революций, когда культивировались украинский язык и культура.

- Какая разница проукраинских настроений в разных регионах (областях) Украины? Почему сложилась такое ситуация и о чем она говорит?

- Мы можем говорить о разнице между Востоком и Западом, Севером и Югом, но на самом деле эта разница настолько преувеличена в разговорах, что иногда даже доведена до абсурда. Разницы большой нет ни в духовности, ни в восприятии фундаментальных вещей, ни в отношении к государству. Отличие можем найти лишь в речевой и бытовой деятельности. Восток и Запад различны не по генотипу, а лишь по укладу жизни. Если говорить честно и откровенно, то разницы между нами нет, есть "разница", которую вложили нам в головы. Мы единый народ с единой историей, культурой, языком и духовным богатством.

- Какие особенности украинского менталитета? Как с научной точки зрения мы можем определить данное понятие?

- Менталитет – это совокупность генетически и социально обусловленных признаков, присущих определенной нации. Это, прежде всего – черты характера, образ мышления, групповые решения, система ценностей и норм поведения. У украинцев – это демократичность, эмоциональность, индивидуализм, религиозность, миролюбие. Умение вести хозяйство мы должны использовать как одну из самых сильных наших сторон.

Значительное присутствие такого качества, как "раздвоение". С одной стороны, нам близок казацкий дух, а с другой – пассивность в политической жизни, переменах и будущем. Этот инфантилизм является основой того, что мы часто не можем достичь желаемого. Авантюрно-казацкий стиль украинцев уживается с терпимостью, пассивностью и поэтому власти при таком укладе хорошо живется.

- Советские представления о типичном украинце – это сало, водка и шаровары. Среди плохих качеств – якобы предательство и желание украсть. Изменилось ли что-то сегодня?

- Мне очень больно, когда украинцев ассоциируют только с салом и шароварами. В этом есть нотка примитивизма и хуторянского мировоззренческого видения. На самом деле, среди ключевых признаков украинцев – любовь к земле, рожденная длительным отсутствием государственности. Это одна из черт мирного государства и подтверждение этому мы находим в истории Украины.

Наша страна никогда ни на кого не шла войной. Мы только отстаивали и защищали землю. Для украинцев характерно преобладание сердца над разумом. Предательство нашему общественному бытию не присуще.

Культ женщины и творческого вдохновения – это еще одна сугубо украинская черта.

Украинцы интровертированы, они направлены на себя, свой внутренний мир, свои переживания и мысли. Именно поэтому мы любим драмы, поем печальные песни и склонны к психологическому самоистязанию.

- Какие проблемы мешают нам? Такие, например, как комплекс неполноценности? Что с ними делать?

- Украинцы должны направить свои силы на самосовершенствование, на избавление от любых мыслей о неполноценности. Даже в школах следует применять системы укрепления адекватной самооценки с помощью произнесения ряда фраз: "Я смогу!", "Я сделаю!", "Я достигну!". Именно такие настроения должны культивироваться в семье и в обществе.

Происходящие общественные изменения требуют опережающего характера поведения и соответствующего прогнозирования. Чтобы жить во времена перемен, надо быть креативным, подвижным, быстрым, умеренным, уметь рефлексировать события, отличать хорошее от плохого, перспективное от неперспективного. Это, без преувеличения, внутренний менеджмент.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" пообщался с социологом Ириной Курило о главных демографических проблемах Украины.

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