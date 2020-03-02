В Украине создали интерактивную карту дорог

На карте отражается состояние дорог и планы по их ремонту

Служба автомобильных дорог (Укравтодор) запустила интерактивную карту, на которой будут отображаться участки трасс, которые ожидает ремонт, а также следить за текущим состоянием путей сообщения.

Об этом сообщили в Министерстве цифровой трансформации Украины.

"Укравтодор запустил интерактивную карту дорог, где можно в режиме реального времени увидеть все участки, которые будут отремонтированы по планам этого года", - говорится в сообщении.

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Сервис запущен для того, чтобы "украинцы могут получать объективную и актуальную информацию о состоянии проезда (ремонтов, ДТП, перекрытия движения, осложнения движения), об объектах придорожного сервиса, расположение паркингов и аварийно-опасных участков, погодных условий на дорогах и так далее".

Портал будет постоянно обновляться благодаря информации дорожных служб, данных гидрометцентра, системы Weigh-in-motion, дорожных средств контроля (лидара, сканеров, камер), GPS-трекеров в технике подрядчиков и обращения граждан о ситуации на дорогах.

"Пользователи могут направлять в Укравтодор информацию о существующих проблемах, препятствующих комфортном проезда (неудовлетворительное состояние дорог, помехи движению, события на дорогах и тому подобное)", - говорится в сообщении.

Зайти на интерактивную карту можно здесь.

Напомним, в 2020 году запланирован капитальный ремонт и строительство четырех тысяч километров дорог государственного значения. Также правительство поставило цель за ближайшие пять лет отремонтировать основные дороги в Украине – а это 24 тысячи километров.

Добавим также, что в 2020 году в Украине рекордно рано стартовали дорожные работы, и сейчас они ведутся уже в 17 областях страны на 68 объектах.

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