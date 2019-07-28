"Днем и ночью молимся за украинцев": Вселенский патриарх поздравил с крещением Руси

Обращение Варфоломея зачитал митрополит Галльский Эммануил в Софии Киевской

Вселенский патриарх Варфоломей. Фото: AFP

Цель Православной церкви Украины является объединение страны, поэтому верующим украинцам, власти и государственным органам следует ее "принять в свои объятия".

Об этом заявил Вселенский патриарх Варфоломей в своем поздравлении украинцев с 1031-летием крещения Киевской Руси – Украины, который отмечается 27 и 28 июля.

Обращение Варфоломея озвучил его представитель, митрополит Галльский Эммануил в конце божественной литургии на территории Софии Киевской 28 июля.

"В очередной раз в жизни Украины наступил день, когда вы достойно и справедливо отмечаете годовщину крещения ваших предков в память о вашем переходе из плена заблуждения к истине Евангелия. Конечно, трогает патриарха и то, что вы, православные христиане, можете праздновать это в общении с телом единой святой Церкви единство веры и причастие Святого Духа", – заявил архиерей.

Как отметил Эммануил, что в Константинополе высоко ценят то, что украинские христиане "тверды в своей вере и отдаче учению".

"Это правда, что мы в Константинополе (Стамбуле) днем и ночью молимся за всех без исключения православных и в последнее время преимущественно за наших детей-украинцев", – отмечается в послании патриарха.

Напомним, ранее в этот день украинцев поздравил с праздником также и глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

Также сообщалось, что ко Дню крещения Киевской Руси в столицу привезли мощи 19-ти святых и 5-ть чудотворных икон. Священные реликвии пронесли по центру Киева во время Крестного хода. Чтобы принять участие в праздновании, в столицу съехалось более двухсот тысяч верующих

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