Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,85
27,33

"Дно пробито": политолог о скандале в автобусе Луцк-Киев

29 января, 23:54

Смолий считает, что нардеп Брагарь официально требует не выполнять Закон о языке

Евгений Брагарь. Фото: facebook.com/yvbragar

Евгений Брагарь. Фото: facebook.com/yvbragar

Нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова Евгений Брагарь, который ранее заступился за водителя, показавшего российский сериал, подал заявление в Нацполицию на волонтеров Ярину Черногуз и Настю Конфедерат за "притеснения" водителя автобуса, который выгнал девушек из авто за то, что те требовали выключить российский сериал.

Об этом политолог Андрей Смолий написал на своей страничке в Facebook.



"Это мы уже в России? Это как вообще? Кому в голову такое укладывается? В независимой Украине, за то, что ты требуешь выполнить закон – в полицию. Напоминаю, что у нас действует Закон о языке, на который в том числе девушки ссылались", – отметил он.

Реклама

Смолий также полагает, что, видимо, теперь, если ты просишь выключить российский сериал или выполнять законы Украины – то на тебя "слуги народа" напишут в полицию заявление.

"Слуга народа" Брагарь официально требует не выполнять закон? На чью сторону становится этот депутат? На сторону "рашистов" и нарушителей? На сторону неуважения и лжи? Не помню такого в своей жизни, чтобы депутаты и чиновники так защищали нарушителей и тех, кто издевается над нашими Героями, волонтерами и медиками. Дно пробито...", – резюмирован Смолий.

В тренде
Циклон Lolita уходит из Украины: какой погоды ждать украинцам
Фото: flickr.com/spoilt.exile

Напомним, на днях в автобусе сообщением Луцк – Киев произошел скандал. Парамедика Ярину Чорногуз и волонтера Анастасию Конфедерат высадили из салона после просьбы выключить российский сериал. Чорногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука – военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

Позже стало известно, что водителей уже наказали. Их отстранили от должности, сообщила компания-перевозчик

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

автобус водители волонтеры нардеп закон о языковой политике слуга народа Брагарь

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Кодировка спутникового сигнала: как не остаться с черным экраном
Кодировка спутникового сигнала: как не остаться с черным экраномУкраина
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериала
Скандал в автобусе Луцк-Киев: как наказали водителей из-за российского сериалаУкраина
"99% людей здесь не моют руки": украинка путешествует по Китаю и рассказывает о вирусеУкраина
Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться Украине
Путин меняет Суркова на Козака: к чему готовиться и чего опасаться УкраинеРоссия
После Молдовы возьмутся за Украину: политолог об опасном плане Кремля
После Молдовы возьмутся за Украину: политолог об опасном плане КремляПолитика
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировой
Зеленский разозлил россиян высказыванием о вине СССР во Второй мировойПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...