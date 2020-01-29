"Дно пробито": политолог о скандале в автобусе Луцк-Киев

Евгений Брагарь. Фото: facebook.com/yvbragar

Нардеп от "Слуги народа", заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова Евгений Брагарь, который ранее заступился за водителя, показавшего российский сериал, подал заявление в Нацполицию на волонтеров Ярину Черногуз и Настю Конфедерат за "притеснения" водителя автобуса, который выгнал девушек из авто за то, что те требовали выключить российский сериал.

Об этом политолог Андрей Смолий написал на своей страничке в Facebook.





"Это мы уже в России? Это как вообще? Кому в голову такое укладывается? В независимой Украине, за то, что ты требуешь выполнить закон – в полицию. Напоминаю, что у нас действует Закон о языке, на который в том числе девушки ссылались", – отметил он.

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Смолий также полагает, что, видимо, теперь, если ты просишь выключить российский сериал или выполнять законы Украины – то на тебя "слуги народа" напишут в полицию заявление.



"Слуга народа" Брагарь официально требует не выполнять закон? На чью сторону становится этот депутат? На сторону "рашистов" и нарушителей? На сторону неуважения и лжи? Не помню такого в своей жизни, чтобы депутаты и чиновники так защищали нарушителей и тех, кто издевается над нашими Героями, волонтерами и медиками. Дно пробито...", – резюмирован Смолий.

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Напомним, на днях в автобусе сообщением Луцк – Киев произошел скандал. Парамедика Ярину Чорногуз и волонтера Анастасию Конфедерат высадили из салона после просьбы выключить российский сериал. Чорногуз рассказала, что она вместе с подругой возвращалась из Луцка, где похоронила своего парня Николая Сорочука – военнослужащего, который погиб 22 января на Донбассе.

Позже стало известно, что водителей уже наказали. Их отстранили от должности, сообщила компания-перевозчик

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