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  1. Последние новости Украины

"ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать

2 апреля, 16:04

Сергей Мартынец

«Омбудсмены» так называемых ЛДНР озвучили свои списки

Украина рассчитывала в ближайшие месяцы вернуть всех пленных, но пока процесс застопорился из-за ситуации с пандемией. В то же время представительницы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" представили списки тех, кого они собираются отдать в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Уполномоченная по правам человека" так называемой ДНР Дарья Морозова назвала имена украинцев, которых они готовы отдать:

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  • Алакоз Александр Федорович;
  • Гриненко Николай Николаевич;
  • Илюхин Николай Викторович;
  • Карась Владимир Владимирович;
  • Костев Евгений Игоревич;
  • Помеляйко Александр Владимирович;
  • Садовский Александр Петрович;
  • Шайдов Виктор Анатольевич.

"Омбудсмен" так называемой ЛНР Ольга Кобцева назвала свой список:

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  • Желдак В. А.;
  • Можаев В. В.;
  • Мироныч С. В.;
  • Полозов Н. Н.;
  • Попова А. А.;
  • Русинов С.В.;
  • Сливка И. Д.;
  • Сливка А. Д.;
  • Табачный А. Е.;
  • Штиль А. П.;
  • Яковенко А. А.

(Можливі інші ініціали – через похибки перекладу.)

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала список более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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