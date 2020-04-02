"ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать

Украина рассчитывала в ближайшие месяцы вернуть всех пленных, но пока процесс застопорился из-за ситуации с пандемией. В то же время представительницы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" представили списки тех, кого они собираются отдать в рамках обмена удерживаемыми лицами.

Об этом сообщает "Радио Свобода".

"Уполномоченная по правам человека" так называемой ДНР Дарья Морозова назвала имена украинцев, которых они готовы отдать:

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Алакоз Александр Федорович;

Гриненко Николай Николаевич;

Илюхин Николай Викторович;

Карась Владимир Владимирович;

Костев Евгений Игоревич;

Помеляйко Александр Владимирович;

Садовский Александр Петрович;

Шайдов Виктор Анатольевич.

"Омбудсмен" так называемой ЛНР Ольга Кобцева назвала свой список:

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Желдак В. А.;

Можаев В. В.;

Мироныч С. В.;

Полозов Н. Н.;

Попова А. А.;

Русинов С.В.;

Сливка И. Д.;

Сливка А. Д.;

Табачный А. Е.;

Штиль А. П.;

Яковенко А. А.

(Можливі інші ініціали – через похибки перекладу.)

Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала список более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.

В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.

Все подробности в спецтеме Обмен пленными

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