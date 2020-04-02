"ДНР" и "ЛНР" назвали имена украинских пленных, которых готовы отдать

Украина рассчитывала в ближайшие месяцы вернуть всех пленных, но пока процесс застопорился из-за ситуации с пандемией. В то же время представительницы террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" представили списки тех, кого они собираются отдать в рамках обмена удерживаемыми лицами.
Об этом сообщает "Радио Свобода".
"Уполномоченная по правам человека" так называемой ДНР Дарья Морозова назвала имена украинцев, которых они готовы отдать:
- Алакоз Александр Федорович;
- Гриненко Николай Николаевич;
- Илюхин Николай Викторович;
- Карась Владимир Владимирович;
- Костев Евгений Игоревич;
- Помеляйко Александр Владимирович;
- Садовский Александр Петрович;
- Шайдов Виктор Анатольевич.
"Омбудсмен" так называемой ЛНР Ольга Кобцева назвала свой список:
- Желдак В. А.;
- Можаев В. В.;
- Мироныч С. В.;
- Полозов Н. Н.;
- Попова А. А.;
- Русинов С.В.;
- Сливка И. Д.;
- Сливка А. Д.;
- Табачный А. Е.;
- Штиль А. П.;
- Яковенко А. А.
(Можливі інші ініціали – через похибки перекладу.)
Как сообщали новости "Сегодня", президент Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина передала список более 200 лиц для будущего обмена пленными. Он с сожалением отметил, что в рамках будущего обмена будут и тела погибших украинцев.
В свою очередь народный депутат, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев заявлял, что включенные в список на обмен крымские татары могут отказаться возвращаться, если узнают, что их меняют на бандитов.
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