Дня ВДВ в Украине больше нет: почему 2 августа больше не праздник для десантников
В десантных войсках прошли исторические изменения, и сегодня больше нет повода для купаний в фонтанах
Торжества с драками и купаниями для десантников сегодня больше не актуальны – 2 августа перестал быть Днем ВДВ в Украине, а профессиональный праздник Десантно-штурмовых войск перенесен на 21 ноября.
В сети уже полным ходом действующие и бывшие десантники поздравляют друг друга с праздником, хотя забывают, что эта традиция осталась в России, а в Украине сегодня обычное 2 августа. Разве что сегодня чтится память пророка Ильи, который, как говорят синоптики, "поворачивает" лето к осени.
Как известно, в мае президент Петр Порошенко официально переименовал ВДВ Украины. Он подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска. Глава государства выразил убеждение, что смена названия десантных войск – это вопрос восстановления национальной воинской идентичности для украинских Вооруженных сил, что является не менее важным, чем боевая подготовка.
"Российские ВДВ с лета 2014 года принимают непосредственное участие в оккупации украинского Донбасса, и крымские "зеленые человечки" – это тоже они. Постановляю ввести новое название – Десантно-штурмовые войска ВСУ", – заявил президент.
Кроме переименования войск, в прошлом году Порошенко сменил и цвет берета десантников.
"Цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО. Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором твердо намерен привести Украину", – заявил он.
Глава государства также учредил 21 ноября Днем Десантно-штурмовых войск и сменил их отличительный знак: "Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого. Архистратиг – ваш небесный покровитель, поэтому вполне логично именно 21 ноября отмечать и ваш профессиональный праздник".
Смена традиционного голубого берета на темно-бордовый может нравиться не всем, но это необходимо сделать. Ранее мы писали, как десантники восприняли отказ от голубых беретов.
По мнению политолога Тараса Березовца, украинцы в массе своей уже отказались от старых советских праздников, и день ВДВ 2 августа – не исключение.
"Эта традиция себя фактически изжила. Например, никто из моих знакомых никто уже не празднует 23 февраля. День десантника, это очень узкая каста людей, вы сами понимаете, в ВДВ служило не так много людей. И, в основном, это люди, которые служили во времена СССР и в первое время создания украинской независимой армии. Я считаю, что мы уже, в принципе, прошли "болевой порог" в отношении российских праздников. И в свое время благополучно забыли о празднике октябрьской революции 7 ноября, 1 мая... Единственный праздник который продолжает жить своей жизнью, это 8 марта. А узкопрофильные, нишевые праздники, например, День печати, День ВДВ, День Советской армии (23 февраля – Ред.), празднуют с каждым годом все меньше и меньше людей. Причем празднуют в основном люди старшего поколения, 45+. Молодежь об эти праздниках уже не догадывается", – отмечает Березовец.
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