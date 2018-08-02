Дня ВДВ в Украине больше нет: почему 2 августа больше не праздник для десантников

В десантных войсках прошли исторические изменения, и сегодня больше нет повода для купаний в фонтанах

Торжества с драками и купаниями для десантников сегодня больше не актуальны – 2 августа перестал быть Днем ВДВ в Украине, а профессиональный праздник Десантно-штурмовых войск перенесен на 21 ноября.

В сети уже полным ходом действующие и бывшие десантники поздравляют друг друга с праздником, хотя забывают, что эта традиция осталась в России, а в Украине сегодня обычное 2 августа. Разве что сегодня чтится память пророка Ильи, который, как говорят синоптики, "поворачивает" лето к осени.

Как известно, в мае президент Петр Порошенко официально переименовал ВДВ Украины. Он подписал закон о переименовании Высокомобильных десантных войск на Десантно-штурмовые войска. Глава государства выразил убеждение, что смена названия десантных войск – это вопрос восстановления национальной воинской идентичности для украинских Вооруженных сил, что является не менее важным, чем боевая подготовка.

"Российские ВДВ с лета 2014 года принимают непосредственное участие в оккупации украинского Донбасса, и крымские "зеленые человечки" – это тоже они. Постановляю ввести новое название – Десантно-штурмовые войска ВСУ", – заявил президент.

Кроме переименования войск, в прошлом году Порошенко сменил и цвет берета десантников.

"Цветом украинского десанта становится темно-бордовый. Это цвет крови, вашей крови, пролитой в боях за Украину. Бордовые береты для идентификации своих десантников используют 59 стран мира, 19 из которых – члены НАТО. Таким образом, мы, между прочим, внедряем еще один стандарт Североатлантического альянса, к членству в котором твердо намерен привести Украину", – заявил он.

Глава государства также учредил 21 ноября Днем Десантно-штурмовых войск и сменил их отличительный знак: "Отныне это купол парашюта как символ десантных подразделений во всем мире, крылья Архистратига Михаила и огненный меч, которым он поражает врагов рода человеческого. Архистратиг – ваш небесный покровитель, поэтому вполне логично именно 21 ноября отмечать и ваш профессиональный праздник".

Смена традиционного голубого берета на темно-бордовый может нравиться не всем, но это необходимо сделать. Ранее мы писали, как десантники восприняли отказ от голубых беретов.

По мнению политолога Тараса Березовца, украинцы в массе своей уже отказались от старых советских праздников, и день ВДВ 2 августа – не исключение.