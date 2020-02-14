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До 10 градусов тепла и лавины в Карпатах: чего ждать от погоды на День влюбленных (карта)

14 февраля, 08:00

Морозы синоптики прогнозируют только в горах

Фото: PXhere

Фото: PXhere

В Украине в пятницу, 14 февраля, будет не по-зимнему тепло, а небольшой снег и дождь прогнозируют только в западных областях. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"14 февраля в Украине без существенных осадков, только днем в западных областях небольшой снег и дождь", – говорится в сообщении.

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Ветер синоптики прогнозируют западный и юго-западный, 7-12 м / с. Температура установится на уровне 1 -6 градусов тепла, на юге страны местами – 7-10 градусов тепла. В Карпатах будет намного холоднее – 0-5 градусов мороза. Кроме того, в Карпатах сохранится значительная снеголавинная опасность.

В тренде
До 10 градусов тепла и лавины в Карпатах: чего ждать от погоды на День влюбленных (карта)
Фото: PXhere

Напомним, в этом сезоне украинцы переживают аномально теплую зиму. В январе, когда традиционно на всей территории страны отмечаются морозы и снегопады, жители регионов то и дело публиковали фото распустившихся из-за аномального тепла растений. Так, в Никополе, явно перепутав зиму с летом, вовсю цвели… одуванчики. В свою очередь на деревьях набухли почки и распускаются листья. В Бердянске в конце декабря зацвела вишня.

Кроме того, в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений.

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