Дожди на смену морозам: в Украине резко изменится погода (карта)

Фото: PXhere

В Украине во вторник, 11 февраля, будет не по-зимнему тепло. В стране продолжает царить непогода – синоптики прогнозируют мокрый снег и дождь и ураганный ветер. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Мокрый снег и дождь. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в большинстве областей порывы 15-20 м/с. В Карпатах значительный снег, порывы ветра 20-25 м/с, метель", – говорится в сообщении.

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Температура же установится на уровне ​​0-5 градусов тепла, в Одесской и Николаевской областях местами будет даже теплее – 7-10 градусов тепла. А вот в Карпатах ударят морозы – 1-6 градусов.

Напомним, в Украине из-за ураганного ветра и налипания мокрого снега без электроснабжения остались 380 населенных пунктов в 11 областях. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также "Сегодня" публиковали фото и видео последствий непогоды в Днепре. Помимо застрявших машин на дорогах и поваленных деревьев, без света в регионе оставалось около 20 населенных пунктов.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

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