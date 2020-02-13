До +10 и почти без снега: какой будет погода в День влюбленных

В Украине снова налаживается погода – 14 февраля будет и теплей, и меньше осадков

/ Фото: Сегодня

Зима потихоньку отступает. В День влюбленных, 14 февраля, в Украине ожидается довольно теплая погода и практически без осадков. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, завтра в большинстве областей Украины наконец ветер успокоится, будет южным, осадки маловероятны и даже можно будет увидеть солнце.

"Лишь в западных областях набежит облачность, пройдут мокрый снег и дождь. Но на западе Украины замечательных мест для романтических посиделок достаточно, поэтому будет где укрыться от непогоды. Разве что туристам желательно лучше горы завтра пропустить. Близость циклона, атмосферный фронт (смотрите карту). Температура воздуха завтра днем ​​будет колебаться в пределах 1-6 градусов тепла, на юге 5-8, в Крыму до +10 градусов", – написала Диденко.

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В Киеве 14 февраля ни дождя, ни снега не будет. Ветер южный, небольшой, максимум умеренный. Ночью подморозит до 2-4 градусов ниже нуля, а завтра днем ​​потеплеет до +5.

Синоптик добавила, что 15 февраля погода особо не изменится, разве что на севере немного больше станет облаков и появятся небольшие осадки. Но ничего существенного.

Отметим, что февральская погода пока не может определиться, куда ей качнуть стрелку маятника – в сторону снежной зимы или дождливой весны. Новости "Сегодня" узнали, когда в Украину придет реальная весна, а не календарная.

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