До 17 градусов тепла и сильный ветер в Карпатах: синоптики дали прогноз на 18 декабря

Фото: Юлия Вустилка-Смирнова

В Украине 18 декабря будет не по-зимнему тепло и сухо. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"18 декабря в Украине без осадков. В южных, восточных и большинстве центральных областей ночью и утром туман", – говорится в сообщении.

Ветер, по прогнозам синоптиков, будет юго-западный, со скоростью 5-10 м / с, а в Карпатах ивовсе ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 9-14 градусов тепла, на Прикарпатье – до 17 градусов тепла. В восточных, центральных (кроме Винницкой) и Сумской областях прогнозируют 5-8 градусов тепла.

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Напомним, 2 декабря Украину заснежило. Больше всего осадков выпало в Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Ровенской и Хмельницкой областях. Непогода добавила работы спасателям и коммунальщикам, ведь дороги буквально заметало, а автомобили застревали на сложных участках.

Отметим, что последний уикенд ноября получился осенне-зимним: на выходные в пятницу ушли еще осенью, а на работу в понедельник вышли уже зимой. Теперь украинцев интересует вопрос, чего ждать от погоды в ближайшие три месяца.

Сайт "Сегодня" спросил у синоптиков и ученых, какая погода ждет украинцев в декабре и будет ли снег на Новый год.

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