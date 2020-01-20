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До 17 градусов тепла: весна в Украину придет уже в феврале

20 января, 17:05

Прохладней всего будет на востоке, а на западе и юге временами ожидается настоящая весна

/ Фото: Pixabay

Пока в Украину только крадется настоящая снежная зима, последний зимний месяц – февраль – удивит еще более аномально теплой погодой. В некоторые дни местами в Украине будет 15-17 градусов тепла.

Такие данные приводит сайт gismeteo.ua.

В феврале теплее всего будет в южных и западных областях. В среднем температура воздуха будет в районе 5-8 градусов, а существенно потеплеет в середине месяца. Так, например, в Киеве начало февраля отметится плюсовой температурой в 6-8 градусов и дождями, а 12-14 числа потеплеет до +13.

Во Львове в первые дни следующего месяца стоит ожидать температуру воздуха в районе +10, затем снова спад на несколько градусов, а в середине месяца потеплеет до +15. Почти каждый день ожидаются дожди.

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В Донецке в следующем месяце следует ждать температурных качелей: в первые дни – пару градусов тепла, которые спустя несколько дней сменятся морозом до -4, а 13-14 февраля потеплеет до 10-12 градусов. Синоптики также ожидают частые дожди.

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А настоящая весна наступит на юге. В Одессе первая неделя будет дождливой и с температурой в среднем 7 градусов выше нуля, а вот ближе к середине месяца потеплеет до +17 и прекратятся дожди.

Отметим, что во всех регионах страны в 20-числах месяца спадет температура в среднем до 6 градусов.

Как сообщали новости "Сегодня", из-за аномальной погоды под Житомиром проснулись медведи.

А тем временем, согласно данным пяти исследовательских институтов (NASA, Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA), Всемирная метеорологическая организация, НКО Berkeley Earth, Метеорологическая служба Великобритании), 2019 год стал вторым по температуре за всю историю наблюдений.

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