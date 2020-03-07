До +17 и дождь с грозой: где ждать непогоду 8 марта (карта)

На улице будет переменная облачность или пасмурно

В большинстве регионов Украины погода в воскресенье, 8 марта, будет далеко не праздничной. Температура на улице немного снизится, а прогулкам на улице помешают дожди и дожди с грозами. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По информации синоптиков, осадки и пасмурную погоду следует ожидать на западной Украине и частично на севере. Небольшой дождь с грозой пройдет в центре страны, а также в Одесской и Николаевской области. В остальных регионах будет сухо с переменной облачностью.

Температура в западных областях днем будет достигать 6-8 градусов. На севере, а также в Винницкой и Житомирской области прогнозируют 8-10 градусов. В остальных регионах будет значительно теплее – 13-17 градусов.

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В столице пройдет небольшой дождь, температура будет 11-13 градусов.

Скорость ветра на территории Украины достигнет 5-10 м/с.

Напомним, в целом 2019 год стал практически самым теплым за 140-летнюю историю метеорологических наблюдений. На протяжении зимы синоптики зафиксировали несколько температурных максимумов. Также мы сделали подборку погодных рекордов осени и зимы.

А тем временем погода в Украине продолжает удивлять. Март начался с аномально высоких температур, однако что ждет украинцев дальше? Синоптики сделали прогноз до конца весны.

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