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  1. Последние новости Украины

До 18 градусов тепла и дожди: синоптики дали прогноз на 21 апреля (карта)

21 апреля, 07:59

Тина Наринецкая

Осадки синоптики прогнозируют только во второй половине дня

В Украине сегодня, 21 апреля, будет солнечно и сухо. Исключением станут только восточные и большинство северных областей – там синоптики прогнозируют небольшие дожди. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"21 апреля в Украине преимущественно без осадков, лишь во второй половине дня в восточных и большинстве северных областей местами небольшой дождь", – говорится в сообщении.

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Ветер ожидается преимущественно северный, со скоростью 7-12 м/с. Температура в стране установится на уровне ​​8-13 градусов тепла. А вот на Закарпатье будет теплее – тут прогреет до 18 градусов тепла.

Напомним, ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире, и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы сообщали, что 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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