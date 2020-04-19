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До 18 градусов тепла и дожди: синоптики дали прогноз на Пасху

19 апреля, 06:30

Тина Наринецкая

Часть областей, по прогнозам синоптиков, накроют дожди

В Украине сегодня, 19 апреля, в большинстве областей будет солнечно и без осадков. Небольшие дожди синоптики прогнозируют только в Одесской и Николаевской областях и в северных регионах, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"На Пасху в Украине преимущественно без осадков, лишь днем в Одесской и Николаевской областях дождь, а также иногда в северных областях во второй половине дня может капать небольшой дождик", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют западный, северо-западный, со скоростью 5-10 м/с.

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Температура в стране установится на уровне 8-13 градусов тепла. Еще теплее будет в южной части и на Закарпатье – тут прогреет до 13-18 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что в Украине из-за сильного ветра без электроснабжения остались 155 населенных пунктов. Беды непогода натворила в пяти областях страны.

Кроме того, 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Это обернулось для города нерадостными последствиями: в нескольких дворах на машины рухнули деревья, с одного дома ветер сорвал часть крыши, а на другом – сломал вентиляционную трубу. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

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