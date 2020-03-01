До +18 и дождь со снегом: синоптики удивили прогнозом на неделю

Синоптики предупреждают об изменениях погоды на следующей недели. По прогнозам Укргидрометцента, будут как ясные теплые дни, так и дождливые прохладные.

Понедельник, 2 марта, погода в Украине "разделится пополам": на западе, частично в центральных и северных областях будет пасмурно и дождливо. В других регионах – сухо с переменной облачностью.

Температура воздуха по всей территории страны будет 7-10 градусов. Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с.

Во вторник, 3 марта, мелкий дождь прогнозируют только на Закарпатье. Температура на улице значительно повысится. Так, на востоке ожидается 9-14 градусов тепла, в остальных областях – 11-15 градусов с переменной облачностью.

Реклама

В среду, 4 марта, дожди будут в западных областях. Впрочем, на температуру это не повлияет: на всей территории страны синоптики обещают 11-18 градусов. Теплее всего будет в центральных областях – 16-18 градусов.

Скорость ветра будет достигать 7-12 м/с.

В тренде 82 оккупанта уничтожены и ранены: в штабе ООС назвали потери боевиков в феврале

Четверг, 5 марта, обещает быть пасмурным и более прохланым. Так, на всей территории страны будет облачно. В западных областях ожидается дождь и снижение температуры воздуха до 7-10 градусов. На остальной территории будет сухо и 11-15 градусов тепла.

В то же время ветер немного стихнет и будет 5-10 м/с.

В пятницу, 6 марта, погода ухудшиться еще больше. Температура воздуха на западе будет достигать 4-8 градусов тепла. Также там пройдет дождь со снегом, а ветер усилится до 7-12 м/с.

В остальных областях пройдет слабый дождь и будет пасмурно. Температура на улице достигнет 8-13 градусов, ветер 5-10 м/с

Кстати, американские ученые пояснили, почему зима в этом году была аномально теплая. Они считают, что во всем виновата Арктика и низкое атмосферное давление, которое не дало холодному воздуху "расползтись" по миру.

Также ранее мы подготовили погодных рекордов осени и зимы.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама