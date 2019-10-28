До 19 градусов тепла и дожди на западе: синоптики дали прогноз на 28 октября

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В Украине сегодня, 28 октября, в западных областях будут небольшие дожди, на остальной территории – без осадков. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Без существенных осадков, лишь в западных областях небольшой дождь. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м / с. Температура 14-19 °, в западных и северных областях 9-14 °", - говорится в сообщении.

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Кроме того, синоптики рассказали, какая погода ждет сегодня в Киеве и области. По их прогнозам, существенных осадков в столичном регионе не будет. Ветер ожидается западный, 5-10 м / с. В Киеве температура сохранится на уровне 11-13 °, в области – 9-14 °.

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