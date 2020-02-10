До +20 градусов: настоящая весна придет в Украину раньше обычного

Несмотря на очень теплую погоду, в середине марта температура упадет на 10-12 градусов

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Пока в Украину только крадется потепление, однако через три недели уже весна. Синоптики обещают, что настанет она совсем рано в этом году: уже в первых числах марта ожидается больше 10 градусов тепла, а местами будет доходить до +20.

Такие данные приводит сайт Gismeteo.

Самой теплой погода в первой половине марта будет на западе страны. Так, в Черновцах ожидается в среднем 15 градусов тепла, а в некоторые дни температура "подпрыгнет" до +20. Дождей почти не будет.

В Ивано-Франковске температура будет практический такой же, вот только после 10 марта придет резкое похолодание, даже до минимального мороза в -1 градус.

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Во Львове ожидаются приятные 12-15 градусов в начале месяца, спустя пару дней "подпрыгнет" до +17, а затем резкое похолодание до 0 градусов днем и до -7 ночью. Периодически дожди.

В Киев погода принесет 12-15 градусов в первых числах, а к 10-му похолодает до -3 и даже может пойти снег.

На юге будет тоже по-весеннему, в среднем 11-13 градусов тепла и практически без осадков. Похолодание в Одессу придет, как и везде, к середине месяца.

На Донбассе март встретит украинцев 7-9 градусами тепла, затем потеплеет до +14, а потом ближе к середине месяца столбики термометров стремительно поползут вниз, даже придет мороз.

Как сообщали новости "Сегодня", на Одессу надвигается мощный циклон "Сабина". 11 февраля порывы ветра в Одессе и Одесской области могут достигать 15-20 м/с.

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