До +20 градусов: настоящая весна придет в Украину раньше обычного

Пока в Украину только крадется потепление, однако через три недели уже весна. Синоптики обещают, что настанет она совсем рано в этом году: уже в первых числах марта ожидается больше 10 градусов тепла, а местами будет доходить до +20.
Такие данные приводит сайт Gismeteo.
Самой теплой погода в первой половине марта будет на западе страны. Так, в Черновцах ожидается в среднем 15 градусов тепла, а в некоторые дни температура "подпрыгнет" до +20. Дождей почти не будет.
В Ивано-Франковске температура будет практический такой же, вот только после 10 марта придет резкое похолодание, даже до минимального мороза в -1 градус.
Во Львове ожидаются приятные 12-15 градусов в начале месяца, спустя пару дней "подпрыгнет" до +17, а затем резкое похолодание до 0 градусов днем и до -7 ночью. Периодически дожди.
В Киев погода принесет 12-15 градусов в первых числах, а к 10-му похолодает до -3 и даже может пойти снег.
На юге будет тоже по-весеннему, в среднем 11-13 градусов тепла и практически без осадков. Похолодание в Одессу придет, как и везде, к середине месяца.
На Донбассе март встретит украинцев 7-9 градусами тепла, затем потеплеет до +14, а потом ближе к середине месяца столбики термометров стремительно поползут вниз, даже придет мороз.
Как сообщали новости "Сегодня", на Одессу надвигается мощный циклон "Сабина". 11 февраля порывы ветра в Одессе и Одесской области могут достигать 15-20 м/с.
Смотрите также в сюжете, что натворила непогода в Украине в последние дни:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк