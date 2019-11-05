До 20 градусов тепла и дожди: синоптики дали прогноз на 5 ноября

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В Украине сегодня, 5 ноября в большинстве областей пройдет небольшой дождь. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 13-18 градусов, в Одесской и Николаевской 20-22 градусов", – говорится в сообщении.

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Кром того, синоптики рассказали, какая погода будет во вторник в Киеве и области. В столичном регионе сегодня дождей не будет. Ветер ожидается юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура 15-17 градусов тепла, в области – 13-18.

Ранее мы сообщали, что последний месяц осени в целом ожидается по-зимнему суровым, с морозами и даже с дождем со снегом. Известный народный синоптик Украины Леонид Горбань озвучил сайту "Сегодня" прогноз погоды в Украине на последний осенний месяц.

Отметим, что за время бабьего лета в октябре были зафиксированы температурные рекорды. Каштаны, сакуры, сирень и азалия снова зацвели, а плодовые деревья пускали почки. Все из-за теплой осени. Новости "Сегодня" узнавали, кому вредит аномально теплая осень, подробнее смотрите в сюжете:

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