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До 20 градусов тепла и сильный ветер: синоптики дали прогноз на 7 апреля (карта)

7 апреля, 08:28

Тина Наринецкая

Осадков в стране сегодня не будет

В Украине сегодня, 7 апреля, будет переменно облачно, но сухо. Также в страну вернулась теплая погода – местами синоптики прогнозируют до 20 градусов тепла. Об этом рассказали в Украинском гидрометцентре.

"7 апреля в Украине переменная облачность, без осадков", – говорится в сообщении.

Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с, на юге и востоке страны – северо-восточный 7-12 м / с. В Крыму местами синоптики прогнозируют порывы со скоростью 15-20 м / с.

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Температура же установится на уровне 12 -17 градусов тепла. Еще теплее будет в западных областях – тут местами прогреет до 20 градусов тепла. А вот на высокогорье Карпат и в горах Крыма ожидаются 5-10 градусов тепла.

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Ранее заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух рассказывала, что погода меняется во всем мире и люди уже ощущают последствия. Она пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Также мы публиковали прогнозе погоды в Украине на весь 2020 год.

Какая погода в Украине была в марте – смотрите в сюжете "Сегодня":

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