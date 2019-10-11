До 23 ° тепла: синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев на выходные

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В выходные в Украину придет тепло. Прогноз на ближайшие дни озвучили синоптики Украинского гидрометцентра.

Сегодня, 11 октября, в Украине дожди пройдут в южных и восточных областях. А температура будет на уровне 13-18 ° тепла, а в южной части – 15-20 °. На высокогорье Карпат на протяжении суток ожидаются 2-7 ° тепла.

"11 октября переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м / с", – говорится в сообщении.

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А на выходные, 12-13 октября, осадков не прогнозируют. Ветер ожидается юго-западный и западный, со скоростью 5-10 м / с. Температура 12 октября ночью установится на уровне 4-9 ° тепла, днем – ​​13-18 °, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье – до 21 °. А 13 октября ночью ожидаются 8-13 ° тепла, днем – ​​18-23 °.

А 14-15 октября в Украине, по словам синоптиков, осадков не будет. Температура ночью ожидается 5-11 ° тепла, днем – 16-22 °.

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Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7—8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

Напомним, на днях популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

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