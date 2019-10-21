До 25 градусов тепла и без дождей: синоптики дали прогноз на сегодня

21 октября в Украине будет тепло и сухо

/ Фото: Pixabay

В Украине сегодня, 21 октября, будет сухая и теплая погода. Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"21 октября переменная облачность. Без осадков. Утром местами туман. Ветер южный, 3-8 м / с ". Температура днем ​​17-22 °, в западных областях до 25 °", – говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики рассказали, какая погода ждет сегодня киевлян. В частности, в столице и области 21 октября ожидается небольшая облачность, осадков не будет. Температура сохранится на уровне 20-22 градусов тепла, по области 17-22.

Реклама

Ранее новости "Сегодня" узнали у синоптиков, какой ожидается погода в ближайшие три месяца. В частности, первые предвестники зимы в виде сильных холодных дождей возможны уже 7-8 ноября, затем после короткого прояснения они вернутся, но уже с мокрым снегом. После 15 ноября будет прохладно, вплоть до ночных заморозков. Синоптики прогнозируют, что в конце ноября к нам прорвется холодный атмосферный фронт из Сибири, который принесет морозы и дождь со снегом.

В тренде Сплошная халтура: эксперт назвал серьезные недостатки Керченского моста

Напомним, недавно популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама