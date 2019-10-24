До 26 градусов тепла и никаких дождей: синоптики дали прогноз на 24 октября

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В Украине сегодня, 24 октября, будет сухо и тепло. В самого утра страну затянуло густым туманом, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"В четверг, 24 октября, в Украине переменная облачность. Без осадков. Утром туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с. Температура днем ​​15-20 °, на Закарпатье и Прикарпатье 21-26 ° тепла", – говорится в сообщении.

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Кроме того, синоптики рассказали, какая погода будет сегодня в Киеве и области. В столичном регионе сегодня буде переменно облачно, без осадков. Ветер ожидается переменных направлений, со скоростью 3-8 м / с. Температура в Киеве установится на уровне 17-19 градусов тепла, по области – 15-20.

Как сообщали новости "Сегодня", синоптик Наталия Диденко рассказывала, что скоро в Украину придет похолодание и мокрый снег. По ее словам, текущая неделя еще порадует украинцев бабьим летом.

Также мы писали, что в начале октября популярные горнолыжные курорты украинских Карпат засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут". Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

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