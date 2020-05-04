До 26 градусов тепла, но дожди не уйдут: чего ждать от погоды 4 мая (карта)

В Украине сегодня, 4 мая, все еще будет тепло, но страну накроют дожди и грозы. Местами синоптики прогнозируют град и шквалы 15-20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"4 мая в Украине ночью небольшие, днем умеренные кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении.

Витер ожидается северо-западный, на юге и востоке – юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

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Температура установится на уровне 18-23 градуса тепла. На юге и востоке будет теплее – тут воздух прогреется до 26 градусов тепла. Холоднее всего будет в западных областях, а также Житомирской и Винницкой – синоптики прогнозируют 14-19 градусов тепла.

Ранее мы сообщали, что, по прогнозам синоптиков, в этом году в мае будет два периода ливней. Первая волна должна прекратиться на днях, а вторая не заставит себя долго ждать.

Кроме того, недавно Киев накрыла сильная песчаная буря. Как бушевала непогода на столичных Позняках – смотрите видео:

Видео: Сегодня

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