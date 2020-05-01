До +26 и грозы по всей Украине: погода на выходных удивит украинцев (карта)

Холоднее всего будет в западных областях

В первые дни мая погода в Украине будет по-летнему теплой. Температура будет достигать 26 градусов, а грозы пройдут по всей стране. Об этом сообщили синоптики Укргидрометцентра.

В субботу, 2 мая, грозы и дожди прогнозируют на всей территории страны, кроме востока, Херсонской области и Крыма. На западе температура составит 18-20 градусов, в остальных областях – от 21 до 26 градусов. В то же время ветер будет не сильным – 3-8 м/с.

В столице обещают 21-23 градуса. Ночью во всей стране температура опустится до 9-11 градусов.

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В воскресенье, 3 мая, дожди с грозами охватят все регионы страны. В то же время температура воздуха немного снизится.

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Так, в западных областях синоптики обещают 13-18 градусов, на остальной территории Украины – от 20 до 24 градусов. Ночью ожидается 7-9 градусов на западе и 9-11 – в центре, на юге, севере и востоке. Ветер останется таким же – 3-8 м/с.

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Напомним, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух пояснила, чем опасны для Украины быстрые изменения климата.

Кроме того, 16 апреля Киев накрыла песчаная буря. Как бушевала погода на столичных Позняках – смотрите видео:

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