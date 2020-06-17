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До 32 градусов жары и грозы: чем удивит погода в Украине 17 июня (карта)

17 июня, 08:09

Тина Наринецкая Тина Наринецкая

На страну обрушатся шквалы 15-20 м/с

В Украине, несмотря на сильную жару, продолжает бушевать непогода. 17 июня по всей стране пройдут дожди и грозы. Также синоптики прогнозируют шквалы со скоростью 15-20 м/с, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер ожидается восточный и юго-восточный, 5-10 м/с.

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Температура воздуха в стране установится на уровне ​​+25-30 градусов. Еще жарче будет в восточных областях – тут прогреет до 32 градусов. Прохладнее всего сегодня будет на западе страны – синоптики прогнозируют 20-25 градусов тепла.

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Что касается столицы Украины, то 17 июня киевлян ждет кратковременный дождь и гроза. При этом в Киеве будет жарко – ожидаются ​​27-29 градусов тепла.

Напомним, в Украине сегодня ночью бушевала непогода – на страну обрушились дожди и сильный ветер. Из-за них без электроснабжения остались 80 населенных пунктов. Над восстановлением электроснабжения уже работают бригады облэнерго.

Также смотрите видео, как недавно дождь заливал Львов:

Видео: Igor Zinkevych, Facebook

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