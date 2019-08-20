До +35: синоптики предупредили украинцев о пике жары

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине в среду, 21 августа, будет жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

На юге, на востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24 градуса.

Сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза. При этом в Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью +16...+18 градусов.

В дальнейшем, 22 августа, жара спадет в западных областях, а 23 августа, на День Флага, еще и в северных. Юг и восток останутся во власти горячего и сухого воздуха.

Вместе с тем, 22-23 августа усилится восточный ветер.

Фото: Наталья Диденко Реклама

Синоптик отметила, что такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер, могут вызвать суховеи.

При этом в Укргидрометцентре уточнили, что на День Независимости в западных, центральных и южный областях будет сухо, а на востоке, Приазовье и в Крыму пройдут дожди. При этом будет довольно жарко – до +28...+32 градусов.

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В воскресенье, 25 августа, на всей территории Украины прогнозируют сухую погоду. На западе будет чуть прохладнее, чем на востоке, однако будет жарко – до +28...+32 градусов.

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Напомним, не так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

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