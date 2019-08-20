Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,18
27,95

До +35: синоптики предупредили украинцев о пике жары

20 августа, 15:55

В среду в Украине ожидаются экстремально высокие температуры

/ Фото: Анастасия Искрицкая, Сегодня

В Украине в среду, 21 августа, будет жаркая и сухая погода. Максимальная температура воздуха составит +28...+30 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

На юге, на востоке и в большинстве центральных областей +30...+34, местами до +35 градусов. В Карпатах +21...+24 градуса.

Сухая солнечная погода будет доминировать, лишь на крайнем западе возможные периодические дождь и гроза. При этом в Киеве 21 августа будет жарко и солнечно. В течение дня около +30 градусов, ближайшей ночью +16...+18 градусов.

В дальнейшем, 22 августа, жара спадет в западных областях, а 23 августа, на День Флага, еще и в северных. Юг и восток останутся во власти горячего и сухого воздуха.

Вместе с тем, 22-23 августа усилится восточный ветер.

Фото: Наталья Диденко

Фото: Наталья Диденко

Реклама

Синоптик отметила, что такие условия, когда длительное время царит жара, сухой воздух и сильный ветер, могут вызвать суховеи.

В тренде
Гонка или втягивание третьего игрока: к чему ведут испытания США и Россией "запрещенных" ракет

При этом в Укргидрометцентре уточнили, что на День Независимости в западных, центральных и южный областях будет сухо, а на востоке, Приазовье и в Крыму пройдут дожди. При этом будет довольно жарко – до +28...+32 градусов.

Скриншот

Скриншот

В воскресенье, 25 августа, на всей территории Украины прогнозируют сухую погоду. На западе будет чуть прохладнее, чем на востоке, однако будет жарко – до +28...+32 градусов.

Скриншот

Скриншот

Напомним, не так давно на ряд регионов Украины обрушилась непогода. Мы подробно писали о последствиях сильных дождей и шквалов. В частности, на Буковине выпал град размером с куриное яйцо.

Также жители столицы опубликовали зрелищные фото грозы.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

погода лето жара Украина

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видео
Визит Нетаньяху в Киев: главные подробности, фото и видеоПолитика
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открытки
Яблочный Спас 2019 – красивые поздравления и открыткиFun
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник
Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздникFun
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видео
Зеленский встретился с Нетаньяху: фото и видеоПолитика
Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной страной
Туристам на заметку: Начал действовать безвиз Украины с еще одной странойУкраина
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочка
Трагическое ДТП под Киевом: погибли сотрудник полиции и семилетняя девочкаУкраина

Новости партнеров

Loading...