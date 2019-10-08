До -5 °: синоптики предупредили о заморозках в Украине

/ Фото: Pixabay

В большинстве областей Украины 9 и 10 октября ожидаются сильные заморозки. Об этом предупредили в Укргидрометцентре, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По словам синоптиков, ночью 9 октября в восточных, центральных (кроме Винницкой) и южных (кроме Одесской) областях ожидаются сильные заморозки в воздухе до -5 °. А ночью 10 октября в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях будут заморозки на поверхности почвы до -3 °.

Реклама

Ранее мы сообщали о том, какой будет погода в октябре по прогнозу народного синоптика Леонида Деркача.

Кроме того, на днях новости "Сегодня" писали, что популярные горнолыжные курорты украинских Карпат снова засыпало снегом. В Черногорском горном поисково-спасательном посту, который расположен между Закарпатской и Ивано-Франковской областями, сообщили, что осадки начались еще 5 октября, и поделились снимками припорошенных снегом вершин. На следующий день снег падать не перестал и укрыл Буковель, Драгобрат, а также станцию "Захар Беркут" снегом. Снег продолжался и утром 7 октября, а температура воздуха в Буковеле составляла 1,4 градуса ниже нуля.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама