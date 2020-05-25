До 50 тысяч в сутки: Шмыгаль рассказал о новом методе тестирований на COVID-19

На днях в Украине было сделано рекордное количество тестов на коронавирус за сутки, но на этом власти не останавливаются и готовы в случае необходимости увеличить количество тестирований ПЦР-методом до 40-50 тысяч. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, теперь в Украине будут применять метод пулинга в тестировании граждан.

"Сегодня мы дошли до предела более 9 тыс. тестов в сутки. Далее мы будем двигаться методом пулинга – объединение 4-5 тестов одновременно в одной пробирке, а если пробирка показывает положительный результат, тогда эти 5 тестов будут рассматриваться индивидуально", – объяснил он и уточнил, что это даст возможность при необходимости в 4-5 раз увеличить тестирование, и при нынешнем уровне лабораторного оборудования делать до 40-50 тыс. тестов в сутки.

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При этом Шмыгаль заверил, что на сегодняшний день в Украине хватает тестов и сейчас власть ждет, когда эпидемия пойдет на спад.

"При росте тестирований количество заболевших остается стабильным, а количество выздоровевших или близко к количеству заболевших, или превышает. Мы ждем того времени, когда мы пройдем кривую и начнем снижаться. Тогда будет полноценный выход из карантинного режима. С такой пандемией мир не сталкивался, поэтому мы постоянно находимся в стрессовом эксперименте", – добавил глава правительства.

Как сообщали новости "Сегодня", Минздрав добавил новый вид тестов в стандарты предоставления медицинской помощи больным COVID-19 – метод иммуноферментного анализа. В ведомстве определились, кому будут делать тесты на антитела к коронавирусу.

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