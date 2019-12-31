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До 6 градусов тепла и гололедица на дорогах: какая погода ждет украинцев на Новый год (карта)

31 декабря, 05:27

Синоптики прогнозируют порывы ветра 15-20 м / с

/ Фото: Pixabay

В Украине 31 декабря потеплеет, а морозы синоптики прогнозируют только в Карпатах. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

"31 декабря в южных и восточных областях без осадков; на остальной территории небольшой мокрый снег с дождем, слабый гололед, на дорогах гололедица", – говорится в сообщении.

Ветер синоптики прогнозируют западный и северо-западный, 7-12 м / с. Кроме того, по всей стране, кроме юга, ожидаются порывы 15-20 м / с. Температура установится на уровне 1-6 градусов тепла, в Карпатах – 2-7 градусов мороза.

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До 6 градусов тепла и гололедица на дорогах: какая погода ждет украинцев на Новый год (карта)

Как сообщали новости "Сегодня", в 2019 году погода в Украине стала самой теплой за всю историю метеорологических наблюдений. В Центральной геофизической обсерватории имени Срезневского отмечают, что был превышен даже показатель аномально теплого 2015 года, когда средняя температура составляла 10,5 градуса.

Также мы сообщали, что в первый день 2020 года будет плюсовая температура. Читайте подробней в прогнозе погоды в Украине на неделю.

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